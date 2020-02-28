Вышел первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен"

На YouTube-канале студии Universal опубликован первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен". От Джордана Пила. Не так давно прямым текстом заявившего, что впредь не будет брать на главные роли в своих проектах белых актеров. И в очередной раз подтвердивший здесь это делом.

Действие фильма, который авторы презентуют как "духовное продолжение" вышедшей в 92-м первой картины линейки, баркеровской классики, происходит там же - в Чикаго, в том же районе Кабрини Грин, где Тони Тодд страшил Вирджинию Мэдсен. Которую ныне заменили художник Энтони (Яхья Абдул-Матин II, "Аквамен") со своей подругой Брианной, начавшие копать старинную городскую легенду. С очевидными вытекающими.

Режиссер - темнокожая Ния ДаКоста. Пил - соавтор сценария и сопродюсер. 65-летний Тони Тодд - на месте.

Российская премьера - 18 июня.