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Вышел первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен"

Новости
    28.02.2020, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Фото: youtube.com/ Universal Pictures

На YouTube-канале студии Universal опубликован первый трейлер перезапуска культового хоррора "Кэндимен". От Джордана Пила. Не так давно прямым текстом заявившего, что впредь не будет брать на главные роли в своих проектах белых актеров. И в очередной раз подтвердивший здесь это делом.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop

Действие фильма, который авторы презентуют как "духовное продолжение" вышедшей в 92-м первой картины линейки, баркеровской классики, происходит там же - в Чикаго, в том же районе Кабрини Грин, где Тони Тодд страшил Вирджинию Мэдсен. Которую ныне заменили художник Энтони (Яхья Абдул-Матин II, "Аквамен") со своей подругой Брианной, начавшие копать старинную городскую легенду. С очевидными вытекающими.

Режиссер - темнокожая Ния ДаКоста. Пил - соавтор сценария и сопродюсер. 65-летний Тони Тодд - на месте.

Российская премьера - 18 июня.

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