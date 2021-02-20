За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1623

2 Санкт-Петербург 1092

3 Московская область 690

4 Нижегородская область 413

5 Воронежская область 337

6 Ростовская область 315

7 Самарская область 290

8 Иркутская область 245

9 Пермский край 240

10 Челябинская область 233

11 Саратовская область 219

12 Свердловская область 219

13 Вологодская область 217

14 Волгоградская область 197

15 Пензенская область 190

16 Ленинградская область 184

17 Красноярский край 180

18 Архангельская область 171

19 Ярославская область 162

20 Краснодарский край 162

21 Республика Карелия 160

22 Тверская область 153

23 Ставропольский край 152

24 Алтайский край 151

25 Курская область 150

26 Республика Башкортостан 148

27 Кировская область 136

28 Владимирская область 136

29 Тульская область 135

30 Калининградская область 129

31 Забайкальский край 129

32 Белгородская область 129

33 Тамбовская область 128

34 Ханты-Мансийский автономный округ 127

35 Астраханская область 126

36 Калужская область 125

37 Липецкая область 125

38 Ульяновская область 124

39 Новосибирская область 124

40 Ивановская область 122

41 Омская область 119

42 Мурманская область 118

43 Смоленская область 113

44 Приморский край 112

45 Брянская область 111

46 Хабаровский край 111

47 Республика Крым 109

48 Оренбургская область 107

49 Республика Бурятия 103

50 Орловская область 101

51 Новгородская область 98

52 Тюменская область 94

53 Удмуртская Республика 94

54 Псковская область 91

55 Рязанская область 89

56 Республика Коми 86

57 Курганская область 82

58 Кабардино-Балкарская Республика 76

59 Томская область 70

60 Севастополь 69

61 Кемеровская область 68

62 Республика Мордовия 60

63 Республика Чувашия 60

64 Республика Дагестан 60

65 Сахалинская область 57

66 Республика Татарстан 57

67 Костромская область 52

68 Республика Саха (Якутия) 52

69 Республика Калмыкия 50

70 Карачаево-Черкесская Республика 47

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 47

72 Амурская область 46

73 Республика Северная Осетия-Алания 39

74 Камчатский край 38

75 Республика Марий Эл 37

76 Республика Алтай 32

77 Республика Хакасия 31

78 Республика Ингушетия 26

79 Республика Адыгея 19

80 Чеченская Республика 14

81 Магаданская область 9

82 Республика Тыва 5

83 Еврейская автономная область 3

84 Чукотский автономный округ 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 151 984 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Еврейская автономная область 0,07%

3. Ненецкий автономный округ 0,1% За последние сутки подтверждено 480 смертей Москва 58

Санкт-Петербург 52

Московская область 30

Архангельская область 16

Краснодарский край 16

Ростовская область 15

Нижегородская область 15

Ленинградская область 13

Свердловская область 11

Красноярский край 11

Смоленская область 9

Тульская область 9

Алтайский край 9

Новосибирская область 9

Воронежская область 8

Вологодская область 8

Ульяновская область 8

Челябинская область 8

Владимирская область 7

Республика Крым 7

Волгоградская область 7

Пермский край 7

Курганская область 7

Иркутская область 7

Тверская область 6

Ставропольский край 6

Удмуртская Республика 6

Оренбургская область 6

Омская область 6

Ивановская область 5

Ярославская область 5

Мурманская область 5

Республика Чувашия 5

Белгородская область 4

Липецкая область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Республика Дагестан 4

Тюменская область 4

Курская область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Республика Башкортостан 3

Республика Татарстан 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Хакасия 3

Приморский край 3

Амурская область 3

Калужская область 2

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Пензенская область 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Республика Саха (Якутия) 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 82 876 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 484 человека Санкт-Петербург 2696

Москва 2041

Московская область 603

Пензенская область 466

Нижегородская область 442

Краснодарский край 366

Воронежская область 351

Вологодская область 340

Ростовская область 337

Иркутская область 329

Приморский край 325

Республика Саха (Якутия) 318

Пермский край 303

Челябинская область 298

Самарская область 289

Астраханская область 279

Ивановская область 244

Саратовская область 240

Свердловская область 232

Белгородская область 231

Ставропольский край 231

Тверская область 203

Республика Карелия 201

Волгоградская область 193

Республика Башкортостан 192

Архангельская область 191

Смоленская область 185

Забайкальский край 185

Красноярский край 180

Ярославская область 177

Хабаровский край 172

Ленинградская область 168

Оренбургская область 164

Брянская область 156

Курская область 155

Республика Бурятия 155

Тульская область 146

Республика Крым 145

Ханты-Мансийский автономный округ 143

Кировская область 141

Алтайский край 137

Владимирская область 134

Калининградская область 132

Калужская область 127

Ульяновская область 127

Омская область 122

Липецкая область 120

Тамбовская область 116

Республика Коми 116

Орловская область 105

Новгородская область 104

Псковская область 103

Удмуртская Республика 95

Кемеровская область 93

Тюменская область 92

Ямало-Ненецкий автономный округ 91

Рязанская область 86

Курганская область 85

Томская область 83

Республика Мордовия 79

Новосибирская область 79

Мурманская область 78

Республика Дагестан 75

Кабардино-Балкарская Республика 75

Республика Татарстан 68

Сахалинская область 64

Костромская область 61

Республика Ингушетия 60

Республика Чувашия 59

Республика Алтай 53

Республика Калмыкия 51

Республика Хакасия 51

Камчатский край 51

Амурская область 48

Карачаево-Черкесская Республика 43

Республика Северная Осетия - Алания 42

Республика Марий Эл 40

Севастополь 36

Республика Адыгея 28

Чеченская Республика 22

Магаданская область 16

Ненецкий автономный округ 8

Республика Тыва 8

Чукотский автономный округ 5

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 697 433 человека. Голикова: Привито от коронавируса 45% граждан в возрасте старше 60 лет