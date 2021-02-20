За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1623
- 2 Санкт-Петербург 1092
- 3 Московская область 690
- 4 Нижегородская область 413
- 5 Воронежская область 337
- 6 Ростовская область 315
- 7 Самарская область 290
- 8 Иркутская область 245
- 9 Пермский край 240
- 10 Челябинская область 233
- 11 Саратовская область 219
- 12 Свердловская область 219
- 13 Вологодская область 217
- 14 Волгоградская область 197
- 15 Пензенская область 190
- 16 Ленинградская область 184
- 17 Красноярский край 180
- 18 Архангельская область 171
- 19 Ярославская область 162
- 20 Краснодарский край 162
- 21 Республика Карелия 160
- 22 Тверская область 153
- 23 Ставропольский край 152
- 24 Алтайский край 151
- 25 Курская область 150
- 26 Республика Башкортостан 148
- 27 Кировская область 136
- 28 Владимирская область 136
- 29 Тульская область 135
- 30 Калининградская область 129
- 31 Забайкальский край 129
- 32 Белгородская область 129
- 33 Тамбовская область 128
- 34 Ханты-Мансийский автономный округ 127
- 35 Астраханская область 126
- 36 Калужская область 125
- 37 Липецкая область 125
- 38 Ульяновская область 124
- 39 Новосибирская область 124
- 40 Ивановская область 122
- 41 Омская область 119
- 42 Мурманская область 118
- 43 Смоленская область 113
- 44 Приморский край 112
- 45 Брянская область 111
- 46 Хабаровский край 111
- 47 Республика Крым 109
- 48 Оренбургская область 107
- 49 Республика Бурятия 103
- 50 Орловская область 101
- 51 Новгородская область 98
- 52 Тюменская область 94
- 53 Удмуртская Республика 94
- 54 Псковская область 91
- 55 Рязанская область 89
- 56 Республика Коми 86
- 57 Курганская область 82
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 76
- 59 Томская область 70
- 60 Севастополь 69
- 61 Кемеровская область 68
- 62 Республика Мордовия 60
- 63 Республика Чувашия 60
- 64 Республика Дагестан 60
- 65 Сахалинская область 57
- 66 Республика Татарстан 57
- 67 Костромская область 52
- 68 Республика Саха (Якутия) 52
- 69 Республика Калмыкия 50
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 47
- 72 Амурская область 46
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 39
- 74 Камчатский край 38
- 75 Республика Марий Эл 37
- 76 Республика Алтай 32
- 77 Республика Хакасия 31
- 78 Республика Ингушетия 26
- 79 Республика Адыгея 19
- 80 Чеченская Республика 14
- 81 Магаданская область 9
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Еврейская автономная область 3
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 151 984 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Еврейская автономная область 0,07%
- 3. Ненецкий автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 480 смертей
- Москва 58
- Санкт-Петербург 52
- Московская область 30
- Архангельская область 16
- Краснодарский край 16
- Ростовская область 15
- Нижегородская область 15
- Ленинградская область 13
- Свердловская область 11
- Красноярский край 11
- Смоленская область 9
- Тульская область 9
- Алтайский край 9
- Новосибирская область 9
- Воронежская область 8
- Вологодская область 8
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Владимирская область 7
- Республика Крым 7
- Волгоградская область 7
- Пермский край 7
- Курганская область 7
- Иркутская область 7
- Тверская область 6
- Ставропольский край 6
- Удмуртская Республика 6
- Оренбургская область 6
- Омская область 6
- Ивановская область 5
- Ярославская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Чувашия 5
- Белгородская область 4
- Липецкая область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 4
- Тюменская область 4
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Татарстан 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Пензенская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 82 876 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 484 человека
- Санкт-Петербург 2696
- Москва 2041
- Московская область 603
- Пензенская область 466
- Нижегородская область 442
- Краснодарский край 366
- Воронежская область 351
- Вологодская область 340
- Ростовская область 337
- Иркутская область 329
- Приморский край 325
- Республика Саха (Якутия) 318
- Пермский край 303
- Челябинская область 298
- Самарская область 289
- Астраханская область 279
- Ивановская область 244
- Саратовская область 240
- Свердловская область 232
- Белгородская область 231
- Ставропольский край 231
- Тверская область 203
- Республика Карелия 201
- Волгоградская область 193
- Республика Башкортостан 192
- Архангельская область 191
- Смоленская область 185
- Забайкальский край 185
- Красноярский край 180
- Ярославская область 177
- Хабаровский край 172
- Ленинградская область 168
- Оренбургская область 164
- Брянская область 156
- Курская область 155
- Республика Бурятия 155
- Тульская область 146
- Республика Крым 145
- Ханты-Мансийский автономный округ 143
- Кировская область 141
- Алтайский край 137
- Владимирская область 134
- Калининградская область 132
- Калужская область 127
- Ульяновская область 127
- Омская область 122
- Липецкая область 120
- Тамбовская область 116
- Республика Коми 116
- Орловская область 105
- Новгородская область 104
- Псковская область 103
- Удмуртская Республика 95
- Кемеровская область 93
- Тюменская область 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Рязанская область 86
- Курганская область 85
- Томская область 83
- Республика Мордовия 79
- Новосибирская область 79
- Мурманская область 78
- Республика Дагестан 75
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Республика Татарстан 68
- Сахалинская область 64
- Костромская область 61
- Республика Ингушетия 60
- Республика Чувашия 59
- Республика Алтай 53
- Республика Калмыкия 51
- Республика Хакасия 51
- Камчатский край 51
- Амурская область 48
- Карачаево-Черкесская Республика 43
- Республика Северная Осетия - Алания 42
- Республика Марий Эл 40
- Севастополь 36
- Республика Адыгея 28
- Чеченская Республика 22
- Магаданская область 16
- Ненецкий автономный округ 8
- Республика Тыва 8
- Чукотский автономный округ 5
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 697 433 человека.