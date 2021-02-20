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20.02.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 12 953 случая в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1623
  • 2 Санкт-Петербург 1092
  • 3 Московская область 690
  • 4 Нижегородская область 413
  • 5 Воронежская область 337
  • 6 Ростовская область 315
  • 7 Самарская область 290
  • 8 Иркутская область 245
  • 9 Пермский край 240
  • 10 Челябинская область 233
  • 11 Саратовская область 219
  • 12 Свердловская область 219
  • 13 Вологодская область 217
  • 14 Волгоградская область 197
  • 15 Пензенская область 190
  • 16 Ленинградская область 184
  • 17 Красноярский край 180
  • 18 Архангельская область 171
  • 19 Ярославская область 162
  • 20 Краснодарский край 162
  • 21 Республика Карелия 160
  • 22 Тверская область 153
  • 23 Ставропольский край 152
  • 24 Алтайский край 151
  • 25 Курская область 150
  • 26 Республика Башкортостан 148
  • 27 Кировская область 136
  • 28 Владимирская область 136
  • 29 Тульская область 135
  • 30 Калининградская область 129
  • 31 Забайкальский край 129
  • 32 Белгородская область 129
  • 33 Тамбовская область 128
  • 34 Ханты-Мансийский автономный округ 127
  • 35 Астраханская область 126
  • 36 Калужская область 125
  • 37 Липецкая область 125
  • 38 Ульяновская область 124
  • 39 Новосибирская область 124
  • 40 Ивановская область 122
  • 41 Омская область 119
  • 42 Мурманская область 118
  • 43 Смоленская область 113
  • 44 Приморский край 112
  • 45 Брянская область 111
  • 46 Хабаровский край 111
  • 47 Республика Крым 109
  • 48 Оренбургская область 107
  • 49 Республика Бурятия 103
  • 50 Орловская область 101
  • 51 Новгородская область 98
  • 52 Тюменская область 94
  • 53 Удмуртская Республика 94
  • 54 Псковская область 91
  • 55 Рязанская область 89
  • 56 Республика Коми 86
  • 57 Курганская область 82
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 76
  • 59 Томская область 70
  • 60 Севастополь 69
  • 61 Кемеровская область 68
  • 62 Республика Мордовия 60
  • 63 Республика Чувашия 60
  • 64 Республика Дагестан 60
  • 65 Сахалинская область 57
  • 66 Республика Татарстан 57
  • 67 Костромская область 52
  • 68 Республика Саха (Якутия) 52
  • 69 Республика Калмыкия 50
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 47
  • 72 Амурская область 46
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 39
  • 74 Камчатский край 38
  • 75 Республика Марий Эл 37
  • 76 Республика Алтай 32
  • 77 Республика Хакасия 31
  • 78 Республика Ингушетия 26
  • 79 Республика Адыгея 19
  • 80 Чеченская Республика 14
  • 81 Магаданская область 9
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Еврейская автономная область 3
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 151 984 случая (+0,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Еврейская автономная область 0,07%
  • 3. Ненецкий автономный округ 0,1%
За последние сутки подтверждено 480 смертей
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 52
  • Московская область 30
  • Архангельская область 16
  • Краснодарский край 16
  • Ростовская область 15
  • Нижегородская область 15
  • Ленинградская область 13
  • Свердловская область 11
  • Красноярский край 11
  • Смоленская область 9
  • Тульская область 9
  • Алтайский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Воронежская область 8
  • Вологодская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 8
  • Владимирская область 7
  • Республика Крым 7
  • Волгоградская область 7
  • Пермский край 7
  • Курганская область 7
  • Иркутская область 7
  • Тверская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Оренбургская область 6
  • Омская область 6
  • Ивановская область 5
  • Ярославская область 5
  • Мурманская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Белгородская область 4
  • Липецкая область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 4
  • Тюменская область 4
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Татарстан 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Хакасия 3
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Пензенская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 82 876 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 484 человека
  • Санкт-Петербург 2696
  • Москва 2041
  • Московская область 603
  • Пензенская область 466
  • Нижегородская область 442
  • Краснодарский край 366
  • Воронежская область 351
  • Вологодская область 340
  • Ростовская область 337
  • Иркутская область 329
  • Приморский край 325
  • Республика Саха (Якутия) 318
  • Пермский край 303
  • Челябинская область 298
  • Самарская область 289
  • Астраханская область 279
  • Ивановская область 244
  • Саратовская область 240
  • Свердловская область 232
  • Белгородская область 231
  • Ставропольский край 231
  • Тверская область 203
  • Республика Карелия 201
  • Волгоградская область 193
  • Республика Башкортостан 192
  • Архангельская область 191
  • Смоленская область 185
  • Забайкальский край 185
  • Красноярский край 180
  • Ярославская область 177
  • Хабаровский край 172
  • Ленинградская область 168
  • Оренбургская область 164
  • Брянская область 156
  • Курская область 155
  • Республика Бурятия 155
  • Тульская область 146
  • Республика Крым 145
  • Ханты-Мансийский автономный округ 143
  • Кировская область 141
  • Алтайский край 137
  • Владимирская область 134
  • Калининградская область 132
  • Калужская область 127
  • Ульяновская область 127
  • Омская область 122
  • Липецкая область 120
  • Тамбовская область 116
  • Республика Коми 116
  • Орловская область 105
  • Новгородская область 104
  • Псковская область 103
  • Удмуртская Республика 95
  • Кемеровская область 93
  • Тюменская область 92
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  • Рязанская область 86
  • Курганская область 85
  • Томская область 83
  • Республика Мордовия 79
  • Новосибирская область 79
  • Мурманская область 78
  • Республика Дагестан 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Республика Татарстан 68
  • Сахалинская область 64
  • Костромская область 61
  • Республика Ингушетия 60
  • Республика Чувашия 59
  • Республика Алтай 53
  • Республика Калмыкия 51
  • Республика Хакасия 51
  • Камчатский край 51
  • Амурская область 48
  • Карачаево-Черкесская Республика 43
  • Республика Северная Осетия - Алания 42
  • Республика Марий Эл 40
  • Севастополь 36
  • Республика Адыгея 28
  • Чеченская Республика 22
  • Магаданская область 16
  • Ненецкий автономный округ 8
  • Республика Тыва 8
  • Чукотский автономный округ 5
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 697 433 человека.

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