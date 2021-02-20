Захарова раскритиковала Британию за фактическое управление некоторыми СМИ

Москва ожидает реакцию Лондона на утечку информации о попытках правительство Великобритании вручную управлять работой информационных изданий, а также сформировать сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, речь идет об утекших в сеть документах британского Форин-офиса. Миллионы фунтов из средств налогоплательщиков были выброшены на тайные информационные кампании. В фокусе работы британцев, оказались, в частности, такие издания как "Медуза" и "Медиазона".

Захарова отметила, что имеются сотни документов, раскрывающих британскую машину пропаганды. "Зачитываемся и ждем реакцию Лондона​​​. А высказаться придется", - написала Захарова на своей странице в Facebook.