Зеленский утвердил санкции в отношении Медведчука и его супруги

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против депутата Верховной Рады и одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Соответствующий указ опубликован на президентском сайте, сообщает портал strana.ua.

Под ограничения попали восемь физических лиц. Действие запрета продлится три года, занимать выборные должности не запрещается. Вводится, в том числе, блокирование активов. Это означает временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Приостанавливается также исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничивается проведение торговых операций. Кроме того, блокируется вывод капиталов за границу.

О введении против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц санкций накануне заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил об отсутствии законных оснований для санкций против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака. "Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - цитирует ТАСС политика.