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Рубрика: В мире

Жители Техаса стали получать счета за свет в тысячи долларов

Аномальное похолодание в американском штате Техас привело к неожиданным коммунальным последствиям. Подорожание электроэнергии привело к тому, что некоторые жители штата стали получать счета за свет в тысячи долларов, передает ТАСС. В СМИ указываются примеры, когда в счете за свет за месяц была сумма в 17 тысяч долларов.

Фото: AFP/Thomas Shea
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Это подорожание коснулось тех плательщиков, которые пользуются гибким тарифом, оплачивая лишь то количество электроэнергии, которым они воспользовались. Те же, кто платит за электричество по фиксированному тарифу, не должны получить большой счет, пояснили занимавшиеся расследованием местные журналисты.

Изменение цифр в счетах объясняется тем, что в условиях резкой нехватки электроэнергии на фоне резкого похолодания ее стоимость для оптовых закупщиков резко возросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов за мегаватт. Власти штата обещают, что после ожидаемого вскоре отступления холодов цены придут в норму.

Напомним, что пока без электроснабжения в Техасе остаются менее 200 тысяч человек.

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