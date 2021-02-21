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Рубрика: Экономика

26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства

26 февраля (пятница) в 12:00 мск в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Современное градостроительство - взгляд в будущее".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Это - первое межконгрессное мероприятие международной площадки прямого диалога УРАЛРОСПРОМЭКО, посвященное Году архитектуры и градостроительства в странах Содружества Независимых Государств.

В заседании круглого стола примут участие:

Корнеева Юлия Владимировна, член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Президент АНО УРАЛРОСПРОМЭКО;

Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области;

- Боков Андрей Владимирович, народный архитектор РФ, академик Российской академии архитектуры и строительных наук;

- Рыжков Олег Владимирович, руководитель Центра изучения, сохранения и развития историко-культурных территорий федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований";

- Долгов Александр Владимирович, ректор УрГАХУ, член-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук;

- Колясников Виктор Александрович, профессор кафедры Градостроительства и ландшафтной архитектуры УрГАХУ;

- Спиридонов Владимир Юрьевич, руководитель архитектурно-строительного управления Министерства строительства Самарской области;

- Коваленко Наталия Владимировна, заместитель Главы Администрации МО Феодосия Республики Крым;

- Ярополова Татьяна Алексеевна, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса;

- Кенешов Толобай Сейдакматович, член-корр.академии архитектуры и строительных наук Кыргызстана, заведующий кафедрой "градостроительства" Кыргызского Государственного Университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) им.Н.Исанова;

- Сарымсаков Белек Адыканович, заместитель председателя Союза архитекторов Кыргызской Республики, член-корреспондент Международной Академии архитектуры (МААМ);

- Вашкевич Валентин Валентинович, заведующий кафедрой "Градостроительство" БНТУ.

На круглом столе будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием современного градостроительства, культурным ландшафтом, созданием искусственного градостроительного интеллекта, разработкой стратегий и пространственного развития территорий, управленческим решением в градостроительстве.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 26 февраля 2021 г. с 12.00.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 26 февраля 10.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора - обязательна. Внесение каких-либо изменений, добавлений или искажение в копируемую (цитируемую) информацию не допускается.

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