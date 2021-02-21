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21.02.2021 18:38
Рубрика: В мире

Американцев могут обязать носить маски и в 2022 году

Текст: Константин Волков
Фото: AP Photo/Michael Conroy Фото: AP Photo/Michael Conroy
Фото: AP Photo/Michael Conroy

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в 2022 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По его словам, вполне возможно, что людям в США придется смириться с масками и в следующем году.

Только при значительном снижении числа заболевших и вакцинации подавляющей части населения можно будет спокойно отказываться от масок, отметил Фаучи. Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может.

С начала пандемии коронавируса в США скончались от осложнений, вызванных Covid-19, почти 500 тысяч человек, инфицированных выявлено более 28 миллионов.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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