Американцев могут обязать носить маски и в 2022 году

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в 2022 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, вполне возможно, что людям в США придется смириться с масками и в следующем году.

Только при значительном снижении числа заболевших и вакцинации подавляющей части населения можно будет спокойно отказываться от масок, отметил Фаучи. Однако когда это произойдет, никто с уверенностью сказать не может.

С начала пандемии коронавируса в США скончались от осложнений, вызванных Covid-19, почти 500 тысяч человек, инфицированных выявлено более 28 миллионов.