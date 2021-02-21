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21.02.2021 15:52
Рубрика: Спорт

Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на чемпионате мира

Текст: Артур Нанян
Представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер стала победительницей гонки общего старта на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Фото: Anze KACIN / AFP Фото: Anze KACIN / AFP
Фото: Anze KACIN / AFP

Хаузер показала на дистанции 12,5 километра результат 36 минуты 5,7 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй финишировала норвежка Ингрид Тандревольд (+21,7 секунды, один промах), третьей - соотечественница Тандревольд Тириль Экхофф (+23,0; 3). Что касается россиянок, то Светлана Миронова заняла 19-е место (+2.21,8; 6), Ирина Казакевич - 20-е (+2.25,3; 4).

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К слову, впервые в истории биатлонистка из Австрии победила на чемпионате мира. При этом в общем зачете продолжает лидировать Экхофф (803 очка). В топ-3 также идут шведка Ханна Эберг (765) и норвежка Марте Рейселанн (759). Лучшей из россиянок является Миронова, расположившаяся на 17-й строчке (338).

Первенство планеты в Поклюке завершится чуть позже сегодня мужским масс-стартом.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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