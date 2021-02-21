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21 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 19 февраля 2021 года № УГ-73 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 2 пункта 4 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) изложить в следующей редакции:

"2) с 10 ноября до 23 ноября 2020 года включительно, с 24 ноября до 30 ноября 2020 года включительно, с 1 декабря до 14 декабря 2020 года включительно, с 15 декабря до 28 декабря 2020 года включительно, с 29 декабря до 31 декабря 2020 года включительно, с 1 января до 14 января 2021 года включительно, с 15 января до 28 января 2021 года включительно, с 29 января до 11 февраля 2021 года включительно, с 12 февраля до 25 февраля 2021 года включительно, с 26 февраля до 11 марта 2021 года включительно - для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу.";

2) в подпункте 4 пункта 5 (обязать граждан воздержаться) позицию "поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru);" исключить;

3) в пункте 9 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) позицию "- воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;" исключить;

4) абзацы второй и третий пункта 12 (дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования) изложить в следующей редакции:

"- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся и работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся и работников на учебных (рабочих) местах;

- не допускать посетителей с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.);";

5) пункт 24 (лицам, замещающим государственные должности Республики Башкортостан, руководителям государственных органов Республики Башкортостан служебные командировки (выезды) на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Башкортостан) признать утратившим силу;

6) в пункте 25 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) позицию "- направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;" исключить;

7) в пункте 28 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан) позицию "- направление депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки на территории иностранных государств, в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;" исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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