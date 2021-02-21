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Рубрика: В мире

Белый дом: Байден готов к переговорам с Ираном

Текст: Константин Волков
Президент США Джозеф Байден готов к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе, об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Фото: Валерий Мельников \ РИА Новости Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Фото: Валерий Мельников \ РИА Новости
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Фото: Валерий Мельников \ РИА Новости

"Президент США готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе", - сказал Салливан.

При этом он отметил, что Вашингтон намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. "Президент США верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого", - добавил помощник.

Ранее новостное агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на свои источники, что администрация Байдена в настоящее время обдумывает несколько вариантов, как облегчить финансовое положение Ирана, не снимая при этом с него санкции. Однако многие эксперты считают, что и "смягчение санкций не за горами".

Ранее 21 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что "США пока не изменили свою политику".

"Байден заявляет, что политика максимального давления Трампа оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям... Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, как при Дональде Трампе", - цитирует телеканал Press TV заявление главы МИД Ирана.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По словам Зарифа, Тегеран намерен добиваться гарантий того, что США не намерены впредь выходить из иранской ядерной сделки, а также отметил, что переговоров касательно внесения изменений в ядерную сделку и ракетную программу Ирана не будет.

США в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного после многолетних усилий в Вене в июле 2015 года странами "шестерки" (Великобритания, Германия, КНР, Россия, США, Франция) и Ираном. Ровно через год после выхода США Тегеран заявил, что начинает поэтапное сокращение своих обязательств в рамках СВПД. В конце 2020 года иранская сторона заявила, что начинает обогащение урана до 20 процентов (вместо 3,67 процента, указанных в СВПД). Также с 23 февраля 2021 года Тегеран намерен ограничить инспекционную деятельность МАГАТЭ на своей территории.

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