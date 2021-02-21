Белый дом: США не вправе определять, откуда взялся коронавирус

Администрация США не вправе определять, откуда появился коронавирус, это должна делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Он подчеркнул, что "не вправе говорить, как коронавирус появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19".

Салливан отметил, что трудности в выявлении происхождения коронавируса возникают в том числе, и по причине недостаточной прозрачности с китайской стороны.

"Нам необходимо заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством ВОЗ, организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане, Китае, - подчеркнул Салливан. - Как ВОЗ, так и Китаю следует активнее действовать в этом вопросе".