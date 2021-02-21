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Рубрика: В мире

Белый дом: США не вправе определять, откуда взялся коронавирус

Текст: Константин Волков

Администрация США не вправе определять, откуда появился коронавирус, это должна делать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Он подчеркнул, что "не вправе говорить, как коронавирус появился в этом мире. Все, что я вправе сделать, это призвать ВОЗ делать свою работу в полном объеме, насколько это возможно… Я не в том положении, и администрация Байдена не в том положении, чтобы делать вывод о том, откуда именно произошел COVID-19".

Салливан отметил, что трудности в выявлении происхождения коронавируса возникают в том числе, и по причине недостаточной прозрачности с китайской стороны.

"Нам необходимо заслуживающее доверие, открытое, транспарентное международное расследование под руководством ВОЗ, организация собирается скоро выступить с докладом о происхождении пандемии в Ухане, Китае, - подчеркнул Салливан. - Как ВОЗ, так и Китаю следует активнее действовать в этом вопросе".

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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