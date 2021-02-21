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21.02.2021 01:53
Рубрика: Спорт

Бой Чудинова и Чилембы завершился вничью

Текст: Максим Домчев
Экс-чемпион мира по боксу по версии WBA россиянин Федор Чудинов не смог победить Айзека Чилембу из Мали. По итогам 10 раундов судьи зафиксировали ничейный результат.

В Красногорске прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались россиянин Федор Чудинов и Айзек Чилемба из Мали.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Россиянин ранее владел чемпионским поясом WBA во втором среднем весе, а сейчас является обладателем золотого пояса организации. Соперник заметно превосходил Чудинова в росте, что в начале поединка доставило немало проблем. Чилемба отлично отстреливался с дальней дистанции джебами, а у россиянина какое-то время ушло на то, чтобы присмотреться к сопернику. В итоге Чудинов активизировался во второй половине поединке, но для победы этого не хватило. Один арбитр отдал победу Чудинову, второй - Чилембе, а третий по итогам 10 раундов зафиксировал ничейный результат. На счету россиянина теперь 23 победы (16 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В другом поединке вечера известный пауэрлифтер Михаил Кокляев по очкам в четырех раундах одолел видеоблогера, бойца ММА, Артема Тарасова.

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