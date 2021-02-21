Четыре очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон"

"Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл "Вашингтон" - 4:1. В составе победителей по два очка набрали Артемий Панарин и Павел Бучневич.

В первом периоде "Вашингтон" подвело удаление Ларса Эллера. Бригада большинства "Рейнджерс" сумела реализовать эту возможность забить. С передач Артемия Панарина и Райана Строума отличился Крис Крайдер.

В конце второго периода хоккеисты из столицы США пропустили еще две шайбы. Отличились Алекс Лафренье и Строум. В первом случае голевая передача на счету Панарина, во втором - Павла Бучневича. Но за 30 секунд до сирены на перерыв голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин не сумел спасти команду после точного броска своего соотечественника Дмитрия Орлова.

В третьем периоде команды долгое время не могли забить. Но в концовке хоккеисты "Рейнджерс" поставили точку. Шайба на счету Мики Зибанежада, которому ассистировал Бучневич.

Победа - 4:1, а на счету голкипера "Рейнджерс" Шестеркина 26 отраженных бросков из 27.