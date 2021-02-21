Четыре российских фильма вошли в пятерку лидеров кинопроката

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 18-21 февраля предсказуемо возглавила сказка Олега Погодина с бюджетом 800 млн руб "Конек-горбунок" - 260 млн руб. Примерно такую же сумму она соберет за два оставшихся выходных дня 22 и 23 февраля, так что примерный старт в 0.5 млрд руб можно считать для этой дорогостоящей картины приемлемым результатом.

Далее следует комедийно-музыкальная драма Ильи Аксенова с бюджетом 160 млн руб "Родные" - 65 млн руб и 338 млн руб за 11 дней показов. Фильм сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова уже к пятнице посмотрел 1 млн россиян, и он стала вторым прибыльным отечественным релизом 2021 года после сказки "Последний богатырь: корень зла".

На третье место опустился мультфильм Пита Доктера и Кемпа Пауэрса "Душа" - 63 млн руб и 1 млрд 168 млн руб на пятой неделе показов.

Четвертая позиция у предварительной демонстрации (превью) ретро-мелодрамы Дмитрия Ефимовича с бюджетом 70 млн руб "Батя" - 25 млн руб. Широкий выход в прокат у этого релиза будет с 23 февраля. Он стал неожиданным кассовым хитом (sleeper) всего лишь в 1 057 кинозалах и был показан на одном-двух сеансах в день.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд (который продолжится еще два дня - 22 и 23 февраля) комедийная мелодрама Дмитрия Губарева с бюджетом 120 млн руб "Спасите Колю!" - 22 млн руб.

Фэнтезийная драма Ренаты Литвиновой с бюджетом 175 млн руб "Северный ветер" заработала всего в 440 кинозалах уже более 61 млн руб.