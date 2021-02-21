ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский ЦСКА стал очередным четвертьфиналистом Кубка России по футболу. Армейцы обыграли на своем поле "СКА-Хабаровск" в матче 1/8 финала турнира со счетом 2:0.

Накануне из розыгрыша Кубка вылетели сразу две команды, которые изначально считались одними из главных претендентов на завоевание трофея: "Зенит" уступил на своем поле тульскому "Арсеналу" (1:2), а "Спартак" в столичном дерби оказался слабее "Динамо" (0:2).

Чисто в теории сотворить сенсацию мог и "СКА-Хабаровск", но ЦСКА не дал повода усомниться в своем классе. Армейцы забили по мячу в каждом из таймов (Ильзат Ахметов и Никола Влашич) и уверенно вышли в следующий раунд.

Добавим, что сегодня в рамках 1/8 финала Кубка состоятся еще три матча: "Краснодар" - "Сочи", "Локомотив" - "Тамбов" и "Ростов" - "Ахмат".