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21.02.2021 08:37
Рубрика: Спорт

Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал два очка в победном матче своей команды против "Анахайма" - 5:1.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Миннесота" после вынужденного перерыва проводила свой третий матч. В первом периоде "дикари" дважды огорчили "уток" из Анахайма. Автором первой шайбы в матче стал Матс Цуккарелло, которому ассистировал Кирилл Капризов. Еще до перерыва Кевин Фиала закрепил успех. Во втором периоде команды обменялись голами. Фиала оформил дубль, а Дэвид Бэкес сумел размочить счет. Но в заключительной 20-минутке Виктор Раск и Йоэль Эрикссон Эк сняли все вопросы о победителе, а Капризов отметился еще одним ассистом.

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В другом матче "Каролина" переиграла клуб "Тампа-Бэй" - 4:0. Гол и передача на счету Андрея Свечникова. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27.

"Питтсбург" переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:2. Голевая передача на счету Евгения Малкина. Российский голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 15 бросков из 18.

"Монреаль", несмотря на голевую передачу российского защитника Александра Романова, уступил "Торонто" - 3:5. "Нэшвилл" победил "Коламбус" - 4:2. В составе победителей россиянин Янков Тренин сделал голевую передачу. Также ассистировал партнерам и Михаил Григоренко из "Коламбуса".

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