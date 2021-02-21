Эксперты рассказали, можно ли похудеть с помощью смартфона

Современные гаджеты - это не только окно в мир потребления различного контента, но и возможность привести себя в порядок. О том, как похудеть с помощью смартфона, рассказала Алеся Боровикова, специалист пресс-службы Роскачества.

"Похудеть с помощью смартфона действительно можно, для облегчения этого процесса существует большой набор приложений с разной функциональностью, - отметила она. - Речь как о приложениях диетологической направленности (состав продуктов, формирование курса питания, слежение за калориями), так и о фитнес-приложениях, от простых, которые считают пройденные шаги до тренинговых, содержащих схематические уроки и комплексы упражнений с таймерами".

По мнению Боровиковой, важно помнить, что ни одно приложение спортивной направленности само по себе не заменит настоящего диетолога и фитнес-тренера.

"Более того, как указали опрошенные Роскачеством эксперты, в том числе представители Федерации фитнес-аэробики России, нередко фитнес-приложения обладают недостаточной или попросту неправильной информацией о техниках выполнения упражнений. В перспективе это может привести к травмам и ухудшению здоровья, равно как и самостоятельная попытка составить курс диеты без консультации со специалистом для учета особенностей организма", - отметила эксперт.

Она полагает, что фитнес-приложения хороши для поддерживания формы в рамках уже разработанного курса, но начинать процесс похудения или занятий спортом все-таки следует с консультации с очными специалистами.