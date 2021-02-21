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Рубрика: В мире

Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю

Разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю продлили власти Греции. Соответствующая информация опубликована в правительственной газете вечером 20 февраля.

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Чтобы попасть в страну, нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19. Если результат отрицательный - добро пожаловать. Справка должна быть на английском языке, напоминает РИА Новости. Помимо медицинских документов, у гражданина РФ на руках также должен быть ваучер на отель или любой другой документ, в котором указано место проживания.

Кроме того, за день до прибытия в страну необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19. Кстати, попасть в Грецию можно только по воздуху. Туристов ждут в аэропортах Афин, Салоников и Ираклиона. Регулярное авиасообщение с Грецией было возобновлено с 8 февраля. Рейсы Москва - Афины выполняются два раза в неделю.

В мире Европа Греция Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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