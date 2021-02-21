Распоряжение главы Республики Карелия от 19 февраля 2021 года № 95-р

Внести распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006; 2 ноября 2020 года, № 1000202011020001; 5 ноября 2020 года, № 1000202011050001, 1000202011050002; 9 ноября 2020 года, № 1000202011090002; 11 ноября 2020 года, № 1000202011110001; 16 ноября 2020 года, № 1000202011160001, 1000202011160002; 17 ноября 2020 года, № 1000202011170001; 20 ноября 2020 года, № 1000202011200002; 23 ноября 2020 года, № 1000202011230007, 1000202011230010; 30 ноября 2020 года, № 1000202011300001, 1000202011300002; 1 декабря 2020 года, № 1000202012010015; 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001) следующие изменения:

1) в пункте 7.31:

в подпункте 2 слова "согласованных с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия,", ",определенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, в установленное для их посещения время" исключить;

в подпункте 3 слова "согласованных с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия,", ",определенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, в установленное для их посещения время" исключить;

в подпункте 4 слова "согласованные с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия," исключить;

2) пункт 7.5 признать утратившим силу;

3) пункт 7.52 признать утратившим силу;

4) в пункте 8.41:

в абзаце четвертом слова "на остановочных пунктах общественного транспорта," исключить;

абзац пятый после слов "на улице" дополнить словами ", в том числе на остановочных пунктах общественного транспорта,";

5) в пункте 9:

подпункт 41 изложить в следующей редакции;

"41) обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок), в том числе при проведении корпоративных встреч (планерок, совещаний) в очной форме;";

подпункт 9 признать утратившим силу;

подпункт 12 признать утратившим силу;

6) в пункте 9.2:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок), в том числе при проведении корпоративных встреч (планерок, совещаний) в очной форме.";

абзацы седьмой - десятый признать утратившими силу;

7) абзац девятый пункта 11.9 признать утратившим силу;

8) в пункте 11.10:

в подпункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"единовременное нахождение посетителей (потребителей) в объекте розничной торговли менее 200 кв. метров из расчета не более одного посетителя (потребителя) на 10 кв. метров площади торгового объекта;

установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия информации на упаковке);";

в абзаце одиннадцатом слова ", в период с 1 ноября по 1 февраля 2021 года обеспечить вход и нахождение в торговом центре (комплексе) посетителей (потребителей) в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей" исключить;

абзац двенадцатый признать утратившим силу;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

абзац девятнадцатый признать утратившим силу;

в подпункте 3:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац седьмой признать утратившим силу;

абзац второй подпункта 5 признать утратившим силу;

9) пункт 11.16 изложить в следующей редакции:

"11.16. При проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме обеспечить использование участниками собраний средств индивидуальной защиты (масок).";

10) абзац седьмой пункта 11.17 признать утратившим силу;

11) абзац третий пункта 11.23 признать утратившим силу;

12) в пункте 11.24:

абзац третий подпункта 3 признать утратившим силу:

в подпункте 7 слова "театрам и" исключить;

13) пункт 11.26 признать утратившим силу;

14) абзац восьмой подпункта 1 пункта 11.27 признать утратившим силу;

15) в абзаце пятом пункта 14.3:

слова "не более 20 человек" заменить словами "не более 30 человек":

дополнить словами ", за исключением лиц, вступающих в брак";

16) абзац пятый пункта 14.7 признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







