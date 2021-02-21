Когда кончается пиар: Зеленский не отдает себе отчет в своих действиях

Президент Украины Владимир Зеленский решил показать себя жестким лидером, и ввел санкции против главы крупнейшей оппозиционной партии, его жены и ряда российских компаний. А как иначе, ведь идет война за европейские ценности, внутренний враг не дремлет, и Джо Байден не звонит. Самое время вводить диктатуру, чтобы даже предшественник, которому обещал стать приговором, втайне позавидовал, устрашился, и, наконец, зауважал. Чем продолжится этот приступ волюнтаризма сегодня сказать не так уж сложно - пока Зеленский вживается в новую роль и разучивает текст, его советники проталкивают в Раду новый закон о СМИ, позволяющий их конфисковать и лишить журналистов права на работу явочным порядком, в соответствии с выписанным президентом мандатом. Дальше больше, и итог, печальный для территории и людей ее населяющих, уже виден издалека.

Чем насолил Зеленскому Виктор Медведчук известно - содержал телеканалы, мягко, но конструктивно, по делу, критиковавшие лучшего в истории шестого президента Украины, пытался вернуть из народных республик Донбасса удерживаемых лиц без консультаций с его офисом, предлагал украинцам российскую вакцину и занимался бизнесом без сертификата от посольства США. Иными словами, проявлял неуважение к основам новейшей, в дыму покрышек рожденной, украинской государственности, и делал это в вызывающей форме, по закону, юридически грамотно. Что немудрено - свой диплом юриста Медвудчук получил в советское время, и не за рекорды в спорте и КВН, потому представление о государстве и праве, в сравнение с патриотами-неофитами, имеет фундаментальное. И когда он называет все происходящее "торжеством беззакония и анархии", то дает событиям строгое юридическое определение.

Действительно, когда глава государства, основываясь на оценочном мнении совещательного органа (СНБО), без решения суда и предъявления обвинений, своим указом вводит санкции против гражданина Украины, каковой инструмент применительно к гражданам в принципе не предусмотрен - это и называется беззаконие. Если же вспомнить, что Зеленский в прошлом комедийный актер, а секретарь СНБО Данилов - торговец контрафактной водкой, ставшее штампом сравнение местных реалий с мюзиклом из малороссийской жизни "Свадьба в Малиновке" обретает необходимый объем и уже не кажется заезженным.

Ошибка Медведчука в том, что он пытался играть по писаным правилам, которые, как ему кажется, еще работают на Украине. Но со времен третьего тура президентских выборов в 2005 году, когда эти правила впервые нарушила толпа, а украинская конституция - не самый плохой, к слову, документ, списанный с основного закона Пятой французской республики - была грубо попрана, право и традиции не выдерживают конкуренции с беспределом и правом сильного. Поэтому веру Медведчука в государство и закон противники справедливо расценивают как профессиональную деформацию, слабость и антиукраинскую пропаганду. Поскольку Украина и закон уже семь лет как понятия не совместные.

Это заблуждение Медведчука неудачно вошло в конфликт с эмоциональным порывом Зеленского перестать казаться украинским президентом и начать им быть. То есть, как в помянутой классике, обзавестись золотым запасом и дать свободу своей, и только своей, личности, не стесняя ее законами. Иными словами, чтобы все боялись и любили такого, какой есть, без обязательств, а кто не будет любить - отключать газ, воду, хлеб и зрелища. Тогда и рейтинги гарантированно подрастут. А если нет - тем хуже для социологов, они тоже люди, их можно бесплатно мотивировать решением СНБО. И эта отчаянная попытка уподобиться своему герою Голобородько сыграет с ним злую шутку уже в ближайшее время.

Трагедия Зеленского в том, что он - порождение пиара, примитивных на самом деле политических технологий, невозможен без них, не мыслит за их рамками, и точно так же - как "проект" или игру в покер, где главное - блеф, воспринимает свою должность и страну. В таких же терминах описывают его деятельность придворные telegram-каналы: Зеленский, судя по этим полуграмотным настенным надписям, только и занимается тем, что рассматривает "кейсы", выбирает "драфты", одобряет "нарративы" и предлагает "абгрейды". Еще он постоянно повышает ставки в торгах с Россией, чем стали и репрессии против Медведчука. Все потому, что его окружение - это политтехнологи третьего сорта из поколения первого майдана, с такими же, как у Зеленского, дипломами и без них, выработавшие в себе презрение к простому человеку, мыслящие картинками, ориентирующиеся на лайки и считающие смыслом жизни освоение бюджета. Они живут под собою не чуя страны, не ощущая ответственности, и свято веря, что если люди перекрывают дороги из-за очередного вероломного повышения тарифов, снижения которых ожидали от Голобородько, то это результат происков конкурентов, а не людское отчаяние. И на это нужно ответить пропагандисткой кампанией в пользу европейских ценностей, новыми обещаниями, презентациями, форумами, круглыми столами, и всем что понадобится впредь. Люди и их заботы, как видим, из этого алгоритма выпадают.

Выпадение народа можно проследить по количеству просмотров видео с участием Зеленского на платформе YouTube - они исчисляются десятками в ходе мероприятий и сотнями спустя сутки: людям уже не интересен косноязычный актер, изображающий важного человека. В киевских кулуарах и под коврами шепчутся, что тонкая, ранимая душа президента обливается горючими слезами обиды, когда он оказывается за компьютером и читает комментарии под этими видео. Но советники убеждают тело, что это вражеские "боты", и душа на время успокаивается.

По большому счету, даже свое слабое место, свой рейтинг, Зеленский воспринимает не как барометр общественных настроений и оценку деятельности населением, а всего лишь как один из пунктов KPI, который ему выставило посольство США - его, как уже стало очевидно, руководитель, генеральный заказчик, наниматель и аудитор. Причем пункт не самый важный: земля, труба, энергетика в целом и атомная отрасль в частности, грузовые железнодорожные перевозки, портовая инфраструктура, государственные закупки, в том числе медицинские, финансовый сектор и пирамида ОВГЗ, поддержание огня в топке гражданского конфликта, наконец - вот основные приоритеты, озвученные руководством Зеленскому. То, что их реализация на благо США идет вразрез с украинским общественным благом - это проблема, которую должен решить подчиненный. И здесь он может импровизировать. Например, взять на себя диктаторские полномочия и расправиться с критиками и идеологическими противниками, объявив их "агентами Кремля". Такому творческому подходу посольство всегда будет аплодировать, уже поаплодировало.

Можно сделать допущение, что в действительности Зеленскому на рейтинги плевать, и он понимает, как в рамках исполнения этого задания для избирателей юга и востока страны стал предателем, что уже не исправить, а для природных украинских патриотов всегда был и будет "лицом еврейской национальности", то есть - максимум попутчиком. Тут хоть до хрипоты кричи "слава Украине", а ни в бандеровцы, ни в петлюровцы все равно не примут. И значит дело в деньгах - тех самых ста миллионах долларов, про которые он почти по Фрейду проговорился в интервью мошеннику и агенту СБУ Гордону в 2018 году, накануне выдвижения своей кандидатуры. Их он защищает от разочарованного народа и оппозиции, разбрасывая камни в стеклянной украинской хате. Пока посольство США, без санкции которого майданы на Украине не происходят, считает его полезным.

Вот только пиар, который решил монополизировать Зеленский, - оружие о двух концах. И теперь уже Виктор Медведчук, кажется, решил сыграть по понятным Зеленскому правилам, согласившись принять помощь своей супруги Оксаны Марченко: она идет в политику. И здесь российскому читателю нужно пояснить, что для украинских телезрителей, особенно женщин, ее имя значит не меньше, если не больше, чем Зеленский. Журналистка, красавица, многолетняя ведущая самых популярных телевизионных шоу, природное обаяние и ум, лицо с обложки, образцовая жена и мать, безусловная национальная звезда. У нее есть стопроцентная узнаваемость, и отсутствует антирейтинг. Такому стартовому ресурсу позавидует даже Юлия Тимошенко. Оксану Марченко невозможно сравнить со Светланой Тихановской, куда ближе аналогия с Асмой Асад. Еще у нее есть человеческая обида на Зеленского, которому на заре его карьеры она помогла, а тот в благодарность наложил на нее санкции. Женская обида, как известно со времен ветхозаветных - страшная сила, менявшая историю. Вспомнить хоть киевскую княгиню Ольгу.

В отличие от Зеленского, Марченко не нуждается в политтехнологах и наставниках, она неплохо разбирается в этой отрасли, успев, опять же в отличие от него, поработать по специальности, да и два десятка лет совместной жизни с последним государственником Украины стоят многих дипломов.

Пока рано предсказывать, что в 2024 году президентом Украины впервые станет женщина. Для этого страна в ее нынешнем виде должна не развалиться, а действующий президент досидеть до выборов. Определенно можно сказать только то, что для Зеленского пиар заканчивается. Потому что, как следует из социологии, народ украинский, придавленный пандемией, тарифами, бедностью и пониманием своей очередной ошибки, безмолвствует. И это безмолвие, возвращаясь к русской классике, ничего хорошего Зеленскому не сулит.