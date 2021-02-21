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Рубрика: Власть

Кремль подтвердил помощь Сирии в борьбе с коронавирусом

Россия всегда помогала и будет впредь помогать Сирии, в том числе и в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Комментарий, который приводит РИА Новости, последовал на публикацию в американских СМИ, которые сообщили о поставках вакцины "Спутник V" в Дамаск. Причем профинансировать поставки препарата якобы согласился Израиль, обменяв финансовую помощь на освобождение гражданки этой страны. Впрочем, подробностей помощи Сирии со стороны России Песков не предоставил.

Об обмене пленными между Сирией и Израилем ранее сообщило государственное агентство Sana. Уточняется, что израильтянка ранее "по ошибке" попала на территорию соседнего государства в провинции Кунейтра.

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