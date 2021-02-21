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21.02.2021 08:17
Рубрика: Спорт

Льюис нокаутировал Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185

Текст: Максим Домчев
Американец Деррик Льюис неожиданно победил второго номера рейтинга тяжеловесов Кертиса Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 185, главным событием которого стал поединок двух американских тяжеловесов Деррика Льюиса и Кертиса Блэйдса. Последний занимал вторую строчку в рейтинге в этой весовой категории, а Льюис - четвертую. Накануне поединка фаворитом считался именно недавний обидчик россиянина Александра Волкова.

Фото: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Накануне боя Блэйдс заявлял о своем величии, назвав себя самым опасным тяжеловесом в истории, пообещав уверенно расправиться над оппонентом. Льюис имел на это свою точку зрения. "Этот бой будет очень жестоким и кровавым. Я чувствую, что сломаю Кертиса к третьему раунду - вот как все будет. Это будет очень интенсивный бой - мы оба хотим получить после этого титульный шанс, и я верю, что справлюсь с данной задачей", - заявил он.

На правах фаворита Блэйдс доминировал в первом раунде и доставил сопернику немало проблем. Однако Льюис пару раз опасно ответил, но раунд он проиграл. Но во втором раунде могучий Льюис поймал соперника на мощный удар в челюсть, после которого Блэйдс рухнул на пол. На всякий случай он нанес контрольный удар уже лежащему сопернику, а рефери осталось лишь констатировать победу Льюиса нокаутом.

Для Льюиса эта победа стала 25-й при семи поражениях. Блэйдс потерпел третье поражение в 17 боях.

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