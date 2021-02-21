"Локомотив" разгромил "Тамбов" в 1/8 финала Кубка России

Московский "Локомотив" стал очередным участником четвертьфинала Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала турнира "красно-зеленые" уверенно победили "Тамбов" - 3:0.

Игрок "Локомотива" Максим Мухин (слева) и игрок "Тамбова" Саид Алиев в матче 1/8 финала кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Тамбов" (Тамбов). Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

Эта игра могла не состояться из-за возможного исключения "Тамбова" из соревнований ввиду финансовых проблем. Однако за несколько дней до встречи стало известно, что тамбовчане смогут принять участие в оставшейся части сезона.

Разумеется, в такой ситуации говорить о реальных шансах в выездном поединке с одной из ведущих команд России было бы опрометчиво для "Тамбова". Москвичи разгромили соперника благодаря голам Пабло, Франуса Камано и Гжегожа Крыховяка.

В параллельном матче "Краснодар" уступил на своем поле "Сочи" - 1:2. Гости повели 2:0 благодаря голам Антона Заболотного и Жоаозиньо, а хозяева ответили на это только точным ударом Тони де Вильены.

На данный момент известны пять из восьми участников четвертьфинальной стадии Кубка: "Арсенал", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив" и "Сочи". В 1/8 финала будут сыграны еще три встречи: "Ростов" - "Ахмат", "Химки" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Урал".