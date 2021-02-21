"Локомотив" разгромил "Тамбов" в 1/8 финала Кубка России

Новости

Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору 20:16
Донские специалисты составили среднестатистический портрет мужчины 19:33
Тропический шторм стал причиной массовой эвакуации на Филиппинах 19:25
В Ленобласти недовольный уборкой снега мужчина выстрелил в дворника 19:23
Стала известна сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open 19:23
В Казани два человека погибли из-за отравления угарным газом 19:09
21-летняя британка в одиночку пересекла Атлантику на гребной лодке 19:00
Американцев могут обязать носить маски и в 2022 году 18:38
Видео: Грузовик въехал в воронежское кафе 18:34
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону 18:18
Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России 18:17
Жириновский предложил ограничить вес чиновников ста килограммами 18:11
Дату российской премьеры "Не время умирать" опять изменили 17:41
Володин заявил об отсутствии двойных стандартов к СМИ в России 17:06
Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии 16:48
Сенатор оценила финансирование Лондоном "крымских структур" на Украине 16:45
В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек 16:43
В Нигерии разбился военный самолет 16:37
Два компонента "Спутника V" делают его самым эффективным от мутаций COVID 16:21
В Севастопольском университете оценили введенные Киевом санкции 16:17
В Баренцевом море траулер подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя 16:15
Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse 16:09
Шесть стран захотели купить танк "Армата" 16:04
Петербургские ученые нашли способ облегчить симптомы болезни Альцгеймера 15:59
В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 19:30
Рубрика: Спорт

"Локомотив" разгромил "Тамбов" в 1/8 финала Кубка России

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" стал очередным участником четвертьфинала Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала турнира "красно-зеленые" уверенно победили "Тамбов" - 3:0.
Игрок "Локомотива" Максим Мухин (слева) и игрок "Тамбова" Саид Алиев в матче 1/8 финала кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Тамбов" (Тамбов). Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости Игрок "Локомотива" Максим Мухин (слева) и игрок "Тамбова" Саид Алиев в матче 1/8 финала кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Тамбов" (Тамбов). Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости
Игрок "Локомотива" Максим Мухин (слева) и игрок "Тамбова" Саид Алиев в матче 1/8 финала кубка России по футболу сезона 2020/2021 между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Тамбов" (Тамбов). Фото: Владимир Астапкович \ РИА Новости

Эта игра могла не состояться из-за возможного исключения "Тамбова" из соревнований ввиду финансовых проблем. Однако за несколько дней до встречи стало известно, что тамбовчане смогут принять участие в оставшейся части сезона.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
ЦСКА обыграл "СКА-Хабаровск" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Разумеется, в такой ситуации говорить о реальных шансах в выездном поединке с одной из ведущих команд России было бы опрометчиво для "Тамбова". Москвичи разгромили соперника благодаря голам Пабло, Франуса Камано и Гжегожа Крыховяка.

В параллельном матче "Краснодар" уступил на своем поле "Сочи" - 1:2. Гости повели 2:0 благодаря голам Антона Заболотного и Жоаозиньо, а хозяева ответили на это только точным ударом Тони де Вильены.

На данный момент известны пять из восьми участников четвертьфинальной стадии Кубка: "Арсенал", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив" и "Сочи". В 1/8 финала будут сыграны еще три встречи: "Ростов" - "Ахмат", "Химки" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Урал".

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Тамбов" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Спортивные организации Футбольные клубы "Сочи" Кубок России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
В Нигерии разбился военный самолет
За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Жозе Моуринью назвали лучшим тренером XXI века
Стала известна дата начала следующего сезона в РПЛ