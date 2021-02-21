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21.02.2021 13:51
Рубрика: Спорт

Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Текст: Артур Нанян
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне Новаку Джоковичу в трех сетах - 5:7, 2:6, 2:6. Матч длился чуть меньше двух часов.
Фото: Paul CROCK / AFP Фото: Paul CROCK / AFP
Фото: Paul CROCK / AFP

Перед сегодняшней встречей многие эксперты были уверены: у Медведева есть очень неплохие шансы на победу. Россиянин уверенно добрался до финала, проблем со здоровьем не испытывал. А вот Джокович выглядел не столь убедительно. В матче четвертого круга серб едва не уступил американцу Тейлору Фритцу, но в решающей пятой партии взял свое. Возможно, на состоянии Новака сказалось небольшое повреждение, которое он заработал на старте соревнований. Как бы то ни было, Джокович вышел в финал и определенно намеревался завоевать титул. Впрочем, как и Медведев.

Фото: REUTERS
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В первом сете теннисисты довольно-таки быстро обменялись брейками, после чего очень уверенно действовали на собственных подачах. Однако в решающий момент - при счете 6:5 в пользу Новака, Медведев начал ошибаться. Серб воспользовался небольшим кризисом в игре россиянина и взял партию.

Как оказалось, последний гейм первого сета стал переломным моментом в матче. При этом Медведев в начале второй партии сразу оформил брейк, но закрепить свой успех так и не сумел. Джокович выиграл сет 6:2.

В третьей партии Новак сразу взял чужую подачу и не оставил Даниилу никаких шансов на своей. Более того, Джокович сделал еще один брейк и снова со счетом 6:2 выиграл партию.

Отметим, что Джокович завоевал уже 18-й "Шлем" в карьере. По этому показателю серб уступает только Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю (по 20 титулов). Что касается Медведева, то он проиграл во втором финале "Шлема": в первом в 2019 году россиянин уступил Надалю в решающей встрече Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке.

Спорт Теннис Australian Open - 2021

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