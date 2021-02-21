МИД Австрии призвал ЕС не увлекаться антироссийскими санкциями

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что Австрии не следует усердствовать в отношении санкций против России. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag накануне обсуждения в ЕС новых ограничений из-за дела Навального.

"Евросоюзу не надо рубить сук, на котором он сам сидит", - отметил министр. По его словам, санкции должны быть "грамотными с политической точки зрения и надежным - с юридической". И при этом Брюсселю, по словам Шалленберга, нельзя отказываться от диалога с Россией. "Обозначить границы там, где это необходимо, и вести диалог там, где это возможно", - обозначил он свою позицию.

На встрече министров иностранных дел ЕС 22 февраля будут обсуждаться в том числе возможные санкции против России, направленные в частности против строительства газопровода "Северный поток-2".