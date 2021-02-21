МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян

Что предложено полицией? МВД предлагает изменить статью 13 закона "О государственной дактилоскопической регистрации" в том месте, где сказано о сроках хранения. По мнению министерства, срок хранения отпечатков пальцев граждан, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить "до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет".

Действующая сегодня редакция этого закона предполагает хранение отпечатков пальцев до достижения человеком 80-летнего возраста. Или до момента смерти.

Но мы стали жить дольше и поэтому авторы документа считают, что изменения необходимы, поскольку в России "сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет". Это соответствует данным Росстата. По ним с январь 2015 года по январь 2020-го численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. Но с возрастом, уверяют разработчики, возможна потеря памяти. Денег на нововведения, сообщают в МВД, не потребуется.

Сегодня отпечатки пальцев сдают военные, правоохранители и граждане, нарушившие закон. Остальные могут их сдать по доброй воле. Прошлой осенью МВД предлагало сделать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он, по мнению полиции, позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на этот года и два следующих.