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21.02.2021 10:57
Рубрика: Власть

МВД предложило увеличить срок хранения отпечатков пальцев россиян

Текст: Наталья Козлова
МВД России разработало проект, согласно которому органы внутренних дел смогут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения столетнего возраста. Такой документ размещен ведомством на портале проектов нормативных правовых актов. Появление проекта закона объясняют заботой о гражданах - в России увеличивается число граждан старше 80 лет. А в этом возрасте можно забыть и свой адрес, и имя.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Что предложено полицией? МВД предлагает изменить статью 13 закона "О государственной дактилоскопической регистрации" в том месте, где сказано о сроках хранения. По мнению министерства, срок хранения отпечатков пальцев граждан, которые подлежат государственной дактилоскопической регистрации, нужно увеличить "до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Действующая сегодня редакция этого закона предполагает хранение отпечатков пальцев до достижения человеком 80-летнего возраста. Или до момента смерти.

Но мы стали жить дольше и поэтому авторы документа считают, что изменения необходимы, поскольку в России "сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет". Это соответствует данным Росстата. По ним с январь 2015 года по январь 2020-го численность таких россиян увеличилась с 4,4 млн до 5,6 млн человек. Но с возрастом, уверяют разработчики, возможна потеря памяти. Денег на нововведения, сообщают в МВД, не потребуется.

Сегодня отпечатки пальцев сдают военные, правоохранители и граждане, нарушившие закон. Остальные могут их сдать по доброй воле. Прошлой осенью МВД предлагало сделать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он, по мнению полиции, позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на этот года и два следующих.

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