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Рубрика: В мире

Наносят ли первые шаги нового президента США вред сланцевой добыче

Текст: Константин Симонов (первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве России, директор Фонда национальной энергетической безопасности)
Первые шаги нового президента США дали почву и для масштабных обсуждений на тему его влияния на мировой нефтегаз. Доминирующая точка зрения заключается в том, что Джо Байден станет агрессивным лоббистом зеленой энергетики и начнет "топить" американских производителей углеводородов. В чем даже некоторые эксперты видят определенную надежду для России: дескать, просядет добыча и экспорт нефти и газа из США, да и за глобальные энергетические интересы Америки Байден будет заступаться не так сурово. Однако ситуация на самом деле не так проста как кажется. Причем проблемы могут возникнуть со второй частью вышеупомянутого прогноза.
Фото: RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images Фото: RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images
Фото: RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images

То, что Байден станет крупным лоббистом развития возобновляемой энергетики в США - в этом сомневаться не приходится. Но вот проблемность его действий для американских производителей углеводородов, увы, сильно преувеличена. И пока все его действия никакой витальной угрозы для них не несут.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Да, Байден анонсировал траты на энергопереход в размере 2 трлн долларов. Но речь не идет о повышении налогов только для нефтяников, хотя такая идея возникла еще при правлении Барака Обамы. Возможно, в США вырастут ставки корпоративного налога, но это коснется всех отраслей. А скорее всего, США прибегнут к старой проверенной практике роста госдолга, за счет чего и "наскребут" на зеленый курс (попытка переложить траты на зеленую энергетику с плеч своих налогоплательщиков на другие страны характерна и для современной Европы с ее идеей трансграничного углеродного сбора). Возвращение США в Парижское соглашение - не более чем декларативный шаг. Платить другим странам за достижение глобальных целей США не привыкли.

Но прочие меры вроде бы точно бьют по нефтяникам и газовикам. Скажем, решение ввести мораторий на выдачу лицензий на бурение на федеральных землях. В реальности и тут все не так страшно. Сланцевые компании предвидели поражение Трампа и активно запасались лицензиями. По предварительным оценкам, даже если Байден введет запрет на гидроразрыв (технология для добычи сланцевой нефти) на федеральных землях, сланцевикам хватит запасов до 2024 года - то есть следующих президентских выборов. К тому же на национальные земли приходится крайне незначительная часть добычи. Поэтому даже отмена решения Трампа касательно разработки нефти на девяти участках Арктического национального заповедника дикой природы Аляски носит скорее символический характер.

Самым громким действием Байдена было решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL. Этот проект стал символом борьбы сторонников и противников ускоренного энергоперехода, "нефтескептиков" и "нефтеоптимистов". Но задачей Keystone XL было поставлять нефть из Канады на переработку в США. Основные потери от заморозки строительства будут нести канадские, а вовсе не американские нефтяники. Для американской переработки этот проект утратил стратегическое значение. Она последние несколько лет перестраивалась на переработку легкой сланцевой нефти из США. Это объясняется и ростом ее добычи, и санкциями против Венесуэлы с ее тяжелой нефтью. Которую как раз планировала поставлять Канада. Поэтому отмена проекта вызвала гневную реакцию властей Канады и особенно ее провинции Альберта.

Строило трубу 2 тысячи канадских рабочих, провинция Альберта вложила в проект 1,2 млрд долларов инвестиций - но это не проблемы США. Показательно, что Байден пока не спешит запрещать эксплуатацию американской трубы Dakota Access. Хотя она тоже стала символом зеленого сопротивления - и именно с ней яростно борется голливудская "ячейка" зеленой "партии" во главе с Ди Каприо. Есть и совсем свежие новости - один из крупнейших производителей сланцевой нефти Chesapeake Energy успешно завершил процесс реструктуризации - иными словами, освободился от долгов через формальную процедур банкротства, и будет добывать углеводороды дальше.

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Все это означает, что коллективный Байден не может игнорировать интересы американской нефтяной индустрии. Да, США будут наращивать инвестиции в зеленый сектор. Но это не будет игрой с нулевой суммой с нефтяными концернами. Серьезно наращивать вывоз нефти США начали при демократе Обаме, также пытавшемся запустить зеленую волну. США не собираются ограничивать экспансию своих нефтяных компаний на экспортные рынки. Даже в прошлый пандемический год экспорт нефти из США вырос на 4%. В этом плане США попытаются сочетать зеленый курс с расширением своего собственного присутствия на мировом нефтяном рынке. В этом и заключается главная угроза для России. Мы слишком наивно реагируем на постоянные прогнозы скорого конца нефти. Создаем серьезные риски для нашей собственной нефтяной индустрии, в том числе налоговыми решениями, оправдывая это тем, что эпоха нефти вот-вот подойдет к концу, и поэтому лучше собрать с отрасли последнее и не думать о ее развитии. В США, несмотря на постоянные зеленые разговоры, все происходит по-другому. Нам следует задуматься не столько о том, как нарастить за счет бюджета долю зеленой энергии в энергобалансе, что не даст ничего кроме роста цен на электроэнергию. А о том, как окончательно не утратить позиции на мировом рынке нефти. Где нашими самими серьезными конкурентами все основательнее становятся как раз американцы. Не стоит усыплять себя наивными рассказами о том, как "зеленый" Байден станет могильщиком американских сланцев.

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