Новости

Немецкие медики рассчитывают взять пандемию под контроль осенью 21:03
На Урале более 960 домов остались без газа из-за пожара на газопроводе 20:32
Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору 20:16
Донские специалисты составили среднестатистический портрет мужчины 19:33
Тропический шторм стал причиной массовой эвакуации на Филиппинах 19:25
В Ленобласти недовольный уборкой снега мужчина выстрелил в дворника 19:23
Стала известна сумма призовых Медведева за выступление на Australian Open 19:23
В Казани два человека погибли из-за отравления угарным газом 19:09
21-летняя британка в одиночку пересекла Атлантику на гребной лодке 19:00
Американцев могут обязать носить маски и в 2022 году 18:38
Видео: Грузовик въехал в воронежское кафе 18:34
Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону 18:18
Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России 18:17
Жириновский предложил ограничить вес чиновников ста килограммами 18:11
Дату российской премьеры "Не время умирать" опять изменили 17:41
Володин заявил об отсутствии двойных стандартов к СМИ в России 17:06
Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии 16:48
Сенатор оценила финансирование Лондоном "крымских структур" на Украине 16:45
В Петербурге при пожаре в производственном здании погиб человек 16:43
В Нигерии разбился военный самолет 16:37
Два компонента "Спутника V" делают его самым эффективным от мутаций COVID 16:21
В Севастопольском университете оценили введенные Киевом санкции 16:17
В Баренцевом море траулер подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя 16:15
Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse 16:09
Шесть стран захотели купить танк "Армата" 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 21:03
Рубрика: В мире

Немецкие медики рассчитывают взять пандемию под контроль осенью

Текст: Константин Волков

Пандемию коронавируса в Германии получится взять под контроль не раньше второй половины текущего года, считает глава Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ Гернот Маркс. Такое мнение он высказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Меркель заявила о необходимости вакцинировать всех людей на планете

Однако это станет возможно, по его словам, если "практически все жители будут вакцинированы, иначе будут появляться все новые мутации вируса".

"Если получится в скором времени привить всех жителей, то, возможно, мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом в конце третьего квартала 2021 года", - сказал Маркс.

Вакцинация в Германии идет с середины декабря. В настоящее время прививку сделали около 4,8 миллиона человек при общей численности населения более 83 миллионов.

За последние семь дней в Германии выявлялось в среднем по 7 360 инфицированных в день, и число новых случаев снижается. В настоящее время, согласно данным сайта Worldometers, в стране больны 131 126 человек, из них 3177 находятся в тяжелом состоянии.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Австрии сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
В Нигерии разбился военный самолет
За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются