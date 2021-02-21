Немецкие медики рассчитывают взять пандемию под контроль осенью

Пандемию коронавируса в Германии получится взять под контроль не раньше второй половины текущего года, считает глава Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ Гернот Маркс. Такое мнение он высказал в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Однако это станет возможно, по его словам, если "практически все жители будут вакцинированы, иначе будут появляться все новые мутации вируса".

"Если получится в скором времени привить всех жителей, то, возможно, мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом в конце третьего квартала 2021 года", - сказал Маркс.

Вакцинация в Германии идет с середины декабря. В настоящее время прививку сделали около 4,8 миллиона человек при общей численности населения более 83 миллионов.

За последние семь дней в Германии выявлялось в среднем по 7 360 инфицированных в день, и число новых случаев снижается. В настоящее время, согласно данным сайта Worldometers, в стране больны 131 126 человек, из них 3177 находятся в тяжелом состоянии.