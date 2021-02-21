Норвежец Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Слева направо: Стурла Холм Легрейд (Норвегия) и Йоханнес Дале (Норвегия) после финиша масс-старта среди мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке. Фото: Алексей Филиппов \ РИА Новости

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал победителем масс-старта на чемпионате мира в словенской Поклюке. Это его вторая личная золотая медаль в карьере.

Вторым финишировал соотечественник Легрейда Йоханнес Дале, третьим - представитель Франции Кентен Фийон-Майе. Что касается россиян, то лучшим стал Александр Логинов: он занял девятое место. Логинов зашел на два штрафных круга.

Чуть ранее в Поклюке состоялся женский масс-старт. Его победительницей стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии, вторая строчка досталось норвежке Ингрид Тандревольд, третья - ее соотечественнице Тириль Экхофф. Из россиянок выше всех финишировала Светлана Миронова (19-я позиция).

Первый после чемпионата мира в Словении этап Кубка мира запланирован в Чехии с 4 по 7 марта.