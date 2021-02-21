Объем экспорта оружия РФ на Ближний Восток и в Северную Африку составляет около $6 млрд

Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки различных вооружений и военной техники на 6 млрд долларов.

"На протяжении последних пяти лет экспорт продукции военного назначения в регион Ближнего Востока и Северной Африки не опускается ниже уровня в 6 млрд долларов в год и составляет около 50 процентов общего объема экспорта", - передает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что за последние более чем 15 лет сотрудничество со странами региона не прекращалось, несмотря на периодические подъемы и спады экспорта, обусловленные циклическим характером спроса на военную продукцию.

Как известно, глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что по итогам 2020 года РФ поставит за рубеж военной техники на 12,8 млрд долларов. В числе крупнейших партнеров России в сфере ВТС, помимо Индии и Китая, назывались Египет, Алжир и Турция.

В частности, известно, что в 2019 году Россия поставила Турции четыре дивизиона систем ПВО С-400 "Триумф" стоимостью $2,5 млрд. Кроме того, выполняются поставки Египту истребителей МиГ-29 и ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". По данным СМИ, у России и Египта есть пакет контрактов в сфере ВТС примерно на 3,5 млрд долларов, подписанный в 2014 году.

В октябре 2019 года на форуме "Россия-Африка" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что общий портфель заказов со странами Африки превышает 14 млрд долларов, из них более 2 млрд приходится на страны Африки южнее Сахары.

По словам Шугаева, примерно 45 процентов российского экспорта в сфере ВТС - авиация, почти треть приходится на технику ПВО и около 15 процентов - на сухопутную технику. Остальное составляют техника для военно-морских сил и другая продукция.