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21.02.2021 02:07
Рубрика: В мире

Обшивка с горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в США

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

На жилой район в американском штате Колорадо упали детали широкофюзеляжного лайнера Boeing 777.

В США один человек погиб при столкновении самолета с грузовиком

Принадлежащий авиакомпании United Airlines самолет выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Но не успел он взлететь, как возникли проблемы с двигателем. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Нет травмированных и среди тех, на чьи дома упал кусок обшивки самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Телеканал MSNBC показал кадры с места происшествия. На них хорошо видно, что часть реактивного двигателя лежит на заднем дворе одного из домов в городе Брумфилд. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.

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