Обшивка с горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в США

На жилой район в американском штате Колорадо упали детали широкофюзеляжного лайнера Boeing 777.

Принадлежащий авиакомпании United Airlines самолет выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Но не успел он взлететь, как возникли проблемы с двигателем. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Нет травмированных и среди тех, на чьи дома упал кусок обшивки самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Телеканал MSNBC показал кадры с места происшествия. На них хорошо видно, что часть реактивного двигателя лежит на заднем дворе одного из домов в городе Брумфилд. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.