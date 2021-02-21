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21.02.2021 20:16
Рубрика: Экономика

Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору

Текст: Светлана Ментюкова

Оператор "Северного потока-2", компания Nord Stream 2 AG, подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция NDR, которую цитирует ТАСС.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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Представитель BSH подтвердил немецким журналистам получение запроса, уточнив, что "он рассматривается". Когда ведомство примет по нему решение, неизвестно.

Ранее сообщалось, что германские природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) пытались опротестовать выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Они, в частности, подали апелляцию, но на середину января не предоставили необходимого обоснования.

Обращение оператора "Северного потока-2" к регулятору с просьбой о незамедлительном вступлении разрешения, германские СМИ связывают именно с действиями экологов.

Напомним, что 15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне протяженностью 16,5 км.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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