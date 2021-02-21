Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору

Оператор "Северного потока-2", компания Nord Stream 2 AG, подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция NDR, которую цитирует ТАСС.

Представитель BSH подтвердил немецким журналистам получение запроса, уточнив, что "он рассматривается". Когда ведомство примет по нему решение, неизвестно.

Ранее сообщалось, что германские природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) пытались опротестовать выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Они, в частности, подали апелляцию, но на середину января не предоставили необходимого обоснования.

Обращение оператора "Северного потока-2" к регулятору с просьбой о незамедлительном вступлении разрешения, германские СМИ связывают именно с действиями экологов.

Напомним, что 15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне протяженностью 16,5 км.