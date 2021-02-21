Пять советов будущим айтишникам

Хочешь зарплату от 100 тысяч в месяц и гарантированную востребованную работу? Поступай в вуз на IT-направления. Специальности, которые так или иначе связаны с IT-технологиями, есть во всех технических вузах и в каждом втором из оставшихся. Сюда входят и отраслевые вузы, и педагогические, и классические университеты. Так что выбор большой.

Рассказываем. Как будущему айтишнику выбрать вуз? Сколько баллов на ЕГЭ надо набрать? Почему не стоит бояться ЕГЭ по информатике? Как стать студентом престижного вуза, если у тебя невысокие баллы?

1. Как выбрать нужный вуз? Есть ли разница в программах, скажем, ИТМО, МГТУ им. Баумана или МИФИ? "Во всех технических вузах вас будут учить примерно одному, но по-разному. Есть федеральные стандарты, на которые вузы ориентируются, но среда, преподаватели, варианты развития могут отличаться. Один вуз, к примеру, может быть больше ориентирован на подготовку кадров для оборонной промышленности, а другой заточен на научные исследования, - рассказал "РГ" Николай Пшеничный, начальник отдела профориентации и работы с талантами Университета ИТМО. - Зайдите в любую соцсеть, найдите страницу вуза, посмотрите десять последних постов. Это уже даст вам правильное впечатление о вузе. Другой источник - официальный сайт вуза, там смотрим перечень программ и описание".

2. Сколько баллов надо, чтобы поступить в ведущие технические вузы на IT- специальности? Обычно 85+ по каждому предмету ЕГЭ. В ИТМО максимальный выбор доступен с 90+. Но приоритетного ЕГЭ нет, так что если вы получили на ЕГЭ по русскому 99 баллов, а на математике и информатике - по 88, то шансы поступить у вас все равно высокие. Имеет значение сумма баллов. "Несмотря на то, что до половины бюджетных мест в ИТМО занимают олимпиадники, всегда есть варианты для ребят, поступающих по ЕГЭ", - пояснил Николай Пшеничный.

3. Сколько баллов к ЕГЭ могут дать будущему айтишнику дополнительные курсы подготовки к единому госэкзамену, занятия с репетитором? В среднем, полгода-год добросовестных занятий в любом формате дают прибавку в 20 баллов. Краткосрочные курсы не так эффективны, натаскать на решение заданий вас могут, но уходит понимание.

4. Есть вузы, которые берут талантливых ребят даже с невысокими баллами ЕГЭ. Но только в том случае, если у них есть свои разработки, научные достижения, собственные бизнес-проекты. В ИТМО есть программа "ITMO.STARS: поступай не как все!", которая дает возможность стать студентами таким абитуриентам. Их зачисляют на платное отделение, но учебу оплачивает сам вуз.

Что конкретно может учесть вуз? Вот примеры тех, кто уже стал студентом по этой программе: разработка мобильного приложения "Мой день" - современного планировщика, доступного для устройства на Android; проект информационно-технологического решения IBolit, который нацелен на повышение доступности высокотехнологичной помощи силами добровольных санитарных дружин; разработка приложения для геймифицированных интерактивных экскурсий по Эрмитажу VinGo на основе нейросети. Каждый год в вуз поступает примерно 15 таких студентов.

(К слову, есть похожие программы льготного поступления в ВШЭ, например, "Социальный лифт". Эта программа ориентирована на социальную поддержку абитуриентов из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году для них выделено 190 мест).

5. "Не бойтесь сдавать ЕГЭ по информатике. Считается, что это один из самых несложных экзаменов для школьников. К тому же, сдают его на компьютере - обстановка для будущих айтишников привычная. Но приготовьтесь к тому, что во время учебы на любом направлении, связанном с IT, особенно на первом курсе у вас будет очень много математики - это математический анализ, линейная алгебра, дискретная математика, - рассказал Николай Пшеничный.