Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году

Образовательный портал для изучения языков коренных малочисленных народов Севера в 2021 году запускает федеральный Институт родных языков народов России. Об этом в Международный день родного языка, отмечаемый 21 февраля, заявила руководитель Центра кочевого образования Института родных языков народов РФ Наталья Ситникова.

Так же она сообщила о том, что институт готовит серию учебников для изучения языков коренных малочисленных народов Севера и обучающие программы, игры и интерактивные ресурсы для филологов, которые преподают родные языки.

По словам Ситниковой, больше половины детей, например, в Якутии, являются билингвами. Они говорят как на русском, так и родном языке. "Мы изучаем этот феномен, готовим рекомендации для организации обучения в билингвальной среде, - сообщила Наталья Ситникова в интервью ТАСС. - Исследования показали, что ребенок, владеющий двумя языками, легче изучает другой язык".

При этом лингвисты Института родных языков народов России убеждены, что дети должны изучать родной язык без отрыва от естественных условий обитания своего народа. "Освоение родного языка должно происходить без отрыва от родителей, в кочевой среде. - говорит Ситникова. - Согласно концепции кочевого образования, дети коренных народов, которые кочуют вместе с семьями, быстрее и легче усваивают родной язык в младшем школьном и в дошкольном возрасте. К сожалению, в ряде регионов Севера и Сибири детей коренных народов в раннем возрасте отдают в интернаты, где они лишены образования на родном языке".