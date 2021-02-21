Новости

Эксперт назвал меры профилактики птичьего гриппа 11:11
Неизвестные сообщили о минированиях барнаульских школ 10:54
Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году 10:47
Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом 10:47
В Китае завершили строительство всех объектов зимней Олимпиады 09:58
Трамп выступит на конференции консерваторов впервые после отставки 09:53
В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов 09:42
Названы сроки появления на Марсе города-миллионника 09:36
СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ 09:26
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 09:08
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:37
В Тоджинском районе Тувы произошло землетрясение 08:26
Льюис нокаутировал Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 08:17
Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC 07:45
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp 07:36
Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов 07:16
Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю 06:54
Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19 06:42
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске 06:28
В Израиле отменили ограничения для сделавших прививку от COVID-19 05:25
Занимавшихся проституцией россиянок освободили в Испании 04:42
Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией 03:55
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение 03:40
В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму 03:21
Три человека погибли при стрельбе в Луизиане 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 10:47
Рубрика: Общество

Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году

Текст: Владимир Емельяненко

Образовательный портал для изучения языков коренных малочисленных народов Севера в 2021 году запускает федеральный Институт родных языков народов России. Об этом в Международный день родного языка, отмечаемый 21 февраля, заявила руководитель Центра кочевого образования Института родных языков народов РФ Наталья Ситникова.

В Севастополе обсудили, как поддержать русский язык за рубежом

Так же она сообщила о том, что институт готовит серию учебников для изучения языков коренных малочисленных народов Севера и обучающие программы, игры и интерактивные ресурсы для филологов, которые преподают родные языки.

По словам Ситниковой, больше половины детей, например, в Якутии, являются билингвами. Они говорят как на русском, так и родном языке. "Мы изучаем этот феномен, готовим рекомендации для организации обучения в билингвальной среде, - сообщила Наталья Ситникова в интервью ТАСС. - Исследования показали, что ребенок, владеющий двумя языками, легче изучает другой язык".

При этом лингвисты Института родных языков народов России убеждены, что дети должны изучать родной язык без отрыва от естественных условий обитания своего народа. "Освоение родного языка должно происходить без отрыва от родителей, в кочевой среде. - говорит Ситникова. - Согласно концепции кочевого образования, дети коренных народов, которые кочуют вместе с семьями, быстрее и легче усваивают родной язык в младшем школьном и в дошкольном возрасте. К сожалению, в ряде регионов Севера и Сибири детей коренных народов в раннем возрасте отдают в интернаты, где они лишены образования на родном языке".

Общество Образование

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"