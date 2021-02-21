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21.02.2021,  
14:40
Текст:  Сергей Птичкин

Поставки первых серийных танков "Армата" в армию начнутся в 2022 году

Испытания новейшего танка Т-14 "Армата" с боеприпасами от специалистов "Росатома" начались в Кубинке. И это хороший знак.

На выставке IDEX-2021 впервые за границами России идет презентация танка Т-14 "Армата". Внимание к этой презентации ажиотажное. Не случайно - только нашим конструкторам удалось реализовать в металле танк третьего послевоенного поколения. Напомним, первое послевоенное поколение это Т-54 и его развитие, второе - Т-64 и опять же его развитие. А Т-14 - полноценный танк третьего поколения. Нигде в мире даже к проектированию танков этого поколения еще не приступали. Так что наша страна - несомненный лидер в мировом танкостроении.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, в котором проектировалась "Армата", Андрей Терликов, работающий на IDEX-2021, заявил, что поставки в войска первых серийно выпускаемых танков Т-14 начнутся уже в 2022 году. Также он сказал, что "госиспытания этой машины идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два". И это, пожалуй, самое главное.

"Армата" участвовала в парадах, неоднократно говорилось о том, что идет ее обкатка в войсках. Однако было большое НО. До последнего времени машина так и не приступала к государственным испытаниям, без которых ни о каких поставках в войска и речи быть не могло. Вестись они должны не на заводских или армейских полигонах, а только в 38-м научно-исследовательском испытательном институте Министерства обороны. Без одобрения этого института, который находится в подмосковной Кубинке, никакой танк или бронетранспортер в войска поставлен быть не может.

Был период, когда значение кубинских танкистов-испытателей пытались нивелировать. Сам уникальный и абсолютно самодостаточный институт даже делали подразделением другого института, который бронетехникой никогда не занимался. Между тем такого как "Кубинский полигон", как его когда-то называли, в мире, кроме Абердинского в США, больше нет.

Наконец-то все возвращается на круги своя. Научный центр в Кубинке вновь стал самостоятельным, и мнение его специалистов будет решающим.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Насколько известно, Т-14 "Армата" в конце прошлого года приступила к интенсивным испытаниям в 38-м НИИИ. По их результатам будут приняты решения о проведении дальнейших испытаний, в том числе, войсковых. По словам Терликова, сейчас "Уралвагонзавод" обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний "Арматы", готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации танков и подготовки операторов. Также на повестке вопрос снижения стоимости производства.

И еще интересная информация, один из штатных боеприпасов повышенной мощности для "Арматы" разрабатывают специалисты "Росатома". Понятно, что это будет не ядерный снаряд, но однозначно - самый мощный в мире.

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