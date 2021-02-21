Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.02.2021,  
14:16
Текст:  Антон Валагин

"Росатом" создал снаряд для танка "Армата"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Госкорпорация "Росатом" работает над штатным боеприпасом для танка Т-14 "Армата".

- Снаряд будет готов к моменту поставок в Вооруженные силы РФ установочной партии танков в конце 2021 года, - рассказал на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби Андрей Терликов, генеральный конструктор разработчика машины, Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Автомат Калашникова АК-12 модернизировали

- Боеприпасы - отдельная тема. Заданы очень высокие требования по могуществу и эффективности. "Росатом" - элита научно-производственного комплекса РФ. Здесь обязательно будет успех. Разработка боеприпасов синхронизирована с госиспытаниями, в итоге танк пойдет в войска с этим боеприпасом,- заявил Терликов.

На IDEX состоялась зарубежная премьера "Арматы". Также Уралвагонзавод привез в Абу-Даби новую бронемашину УБИМ.

Учитывая профиль деятельности "Росатома", логично предположить, что боеприпас, о котором идет речь - бронебойный подкалиберный снаряд повышенного могущества. Его сердечник изготавливают из чрезвычайно прочного и тяжелого материала. Оптимальным является обедненный уран.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Особо опасен: MW оценил комбинацию Су-57 с новой гиперзвуковой ракетой 20.02.2021
На базе броневика "Стрела" планируют создать "русский Land Cruiser" 20.02.2021
танки
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021 17.02.2021
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ 17.02.2021
боеприпасы
Применяли ли американцы радиологическое оружие в Европе в 1999 году 02.02.2021
Зенитная самоходка "Деривация" получит управляемые снаряды 31.01.2021