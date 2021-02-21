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Текст:   Ольга Игнатова 
06:00 21.02.2021

Дачные земли предложили оформлять в собственность бесплатно до 2026 года

До 1 марта 2026 года предлагается продлить порядок бесплатной приватизации дачных участков. Такая норма заложена в законопроекте Росреестра, вносящего изменения о закон о садоводстве и огородничестве.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Инициатива вполне логична, так как недавно по предложению депутатов Госдумы и сенаторов на это же время была продлена так называемая дачная амнистия. Она предполагает упрощенный порядок оформления в собственность строений, расположенных на землях, выделенных для ведения садоводства и индивидуального строительства. А вот землю в СНТ пока бесплатно можно приватизировать только до 1 марта 2022 года.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как уточняется в разработанном Росреестром законопроекте, "до 1 марта 2026 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, а также граждане, прекратившие членство ‎в указанных организациях вследствие их ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица, имеют право, независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций, приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно".

Бесплатно, как уточнили "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья, это значит землю не нужно выкупать. По словам первого зампреда Московской областной думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, для оформления земельного участка нужны следующие документы: членская книжка садовода, выписка из протокола общего собрания, документ о выделении земельного участка СНТ. Он также отметил, что после завершения такой земельной амнистии участок нужно будет выкупать через торги.

Также сейчас для регистрации права на земельный участок требуется межевой план с координатами. Стоимость подготовки межевого плана, в частности, в Московском регионе начинается от 10 тысяч рублей. При этом не стоит экономить на услугах кадастрового инженера. "Если вам предлагают сильно заниженную услугу или оформление межевого плана без выезда на замеры - перед вами мошенники", - предупреждает Никита Чаплин.

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