Наталья Сергунина: Более 300 мероприятий пройдет в Москве 25-27 февраля в честь Всемирного дня НКО

Всемирный день некоммерческих организаций отмечается 27 февраля. В честь этого праздника в столице готовится масштабная программа. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в течение трех дней с 25 по 27 февраля горожан ждут встречи с представителями некоммерческой сферы, знакомство с социально ориентированными проектами и возможность присоединиться к ним.

"Полмиллиона человек работают в некоммерческих организациях Москвы. Они не только воплощают в жизнь важные инициативы, но и объединяют активных москвичей для участия в добрых делах. Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах", - рассказала она.

Познакомиться с программой Всемирного дня некоммерческих организаций, зарегистрироваться на мероприятия и посмотреть трансляции можно на сайте городнеравнодушных.рф.

Все события разделены по направлениям работы столичных некоммерческих организаций: волонтерство, помощь людям с особенностями здоровья, культура и просвещение, спорт и здоровье, уход за животными - всего девять сфер. Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер.

Для тех, кто еще не определился с интересующим направлением работы НКО, на сайте городнеравнодушных.рф есть познавательный тест. Отвечая на вопросы, горожане узнают больше о деятельности столичных организаций и о том, в каких сферах помощь наиболее актуальна.

Кроме того, в эти дни пройдут творческие мастер-классы, бесплатные тренировки, выставки животных из приютов, на которых им рассчитывают найти хозяев. Горожане смогут ближе познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций и, если дело придется по душе, присоединиться к их проектам после праздника. НКО рады помощи добровольцев не только в знаковые даты, но и в любые другие дни.

Специальная программа запланирована для сотрудников некоммерческих организаций. 25 февраля в 10:00 состоится большая онлайн-конференция с дискуссиями на самые разные темы. Участники узнают, на какую поддержку от города можно рассчитывать, как заняться социальным предпринимательством, организовать работу медицинских экспертов в НКО и многое другое.

В 12:00 пройдет телемост с участием зарубежных экспертов. Представители российских НКО обсудят с коллегами из Германии, Бельгии, Латвии и других стран реабилитацию и трудоустройство, инклюзивное образование, городскую инфраструктуру и другие вопросы создания доступной среды для людей с особенностями здоровья.

Для сотрудников некоммерческих организаций будут организованы консультации с бухгалтером, юристом, SMM-менеджером и другими специалистами. Их проведут 25 февраля с 10:00 до 16:00 в коворкинг-центре Центрального административного округа по адресу: улица Коровий Вал, дом 3, строение 5. Записаться на бесплатную консультацию можно на сайте либо по телефону: +7 (495) 657-65-43 (добавочный 111).