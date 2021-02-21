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21.02.2021 02:50
Рубрика: Происшествия

Тела детей обнаружены на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы обнаружены тела детей - девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения. Их мать доставлена в медицинское учреждение. У женщины - резаные раны шеи. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

На Урале мать-сектантку отправят в психлечебницу за истязание сына

Драма разыгралась вечером 20 февраля в одной из квартир дома по Ясному проезду. По предварительным данным, 36-летняя женщина убила своих детей 3 и 11 лет, а затем хотела покончить с собой. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются отец и соседи, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль, рассказали РИА Новости в СК РФ.

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