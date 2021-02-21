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21.02.2021 15:47
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли, двое пострадали в ДТП под Тулой

Текст: Антон Валагин (Тула)
Фото: ГУ МЧС по Тульской области Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

Три человека - в том числе ребенок, - погибли в результате столкновения двух иномарок в Веневском районе Тульской области. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю
На Ставрополье два водителя погибли в лобовом ДТП

Авария произошла примерно в 13.10 на 143 километре трассы М-6 "Каспий", сообщили в УМВД по региону. Столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer. Оба водителя выжили и доставлены в больницу. Погибли женщина-пассажир из Mitsubishi и женщина с ребенком из Chevrolet.

- Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, изучают все детали происшествия. Также инспекторы ДПС организуют пропуск транспорта в месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данным МЧС, пострадавших и тела из автомобилей пришлось извлекать при помощи специального инструмента.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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