Три человека погибли, двое пострадали в ДТП под Тулой

Три человека - в том числе ребенок, - погибли в результате столкновения двух иномарок в Веневском районе Тульской области. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 13.10 на 143 километре трассы М-6 "Каспий", сообщили в УМВД по региону. Столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer. Оба водителя выжили и доставлены в больницу. Погибли женщина-пассажир из Mitsubishi и женщина с ребенком из Chevrolet.

- Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, изучают все детали происшествия. Также инспекторы ДПС организуют пропуск транспорта в месте аварии, - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данным МЧС, пострадавших и тела из автомобилей пришлось извлекать при помощи специального инструмента.