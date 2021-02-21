В Москве температура опустится до минус 33

В ночь на 23 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 33, сообщает центр погоды "Фобос".

За отметку в минус 30 столбики термометров могут перейти в восточной части города. В среднем же по Москве температура праздничной ночью составит 25-27 градусов ниже ноля, а в Подмосковье - 25-30. Днем в столичном регионе ожидается минус 16-18 градусов.

В "Фобосе" отмечают, что так холодно в Москве бывает примерно раз в 50 лет. В последний раз ниже минус 30 в этот день в Москве было только в 1945 году.