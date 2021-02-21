Новости

Эксперт назвал меры профилактики птичьего гриппа 11:11
Неизвестные сообщили о минированиях барнаульских школ 10:54
Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году 10:47
Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом 10:47
В Китае завершили строительство всех объектов зимней Олимпиады 09:58
Трамп выступит на конференции консерваторов впервые после отставки 09:53
В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов 09:42
Названы сроки появления на Марсе города-миллионника 09:36
СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ 09:26
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 09:08
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:37
В Тоджинском районе Тувы произошло землетрясение 08:26
Льюис нокаутировал Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 08:17
Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC 07:45
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp 07:36
Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов 07:16
Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю 06:54
Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19 06:42
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске 06:28
В Израиле отменили ограничения для сделавших прививку от COVID-19 05:25
Занимавшихся проституцией россиянок освободили в Испании 04:42
Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией 03:55
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение 03:40
В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму 03:21
Три человека погибли при стрельбе в Луизиане 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 09:42
Рубрика: Общество

В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов

21 февраля в столице будет кратковременный снег и до -7 градусов, а ближе к вечеру - метель. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России

По словам синоптика, синоптическая ситуация в Москве будет складываться под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с глубокой ложбиной североатлантического циклона. "Поэтому в небе будут тесниться снеговые облака, выпадет 3-5 сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло", - объяснил Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в Москве будет около минус 5-7 градусов и минус 3-8 по области, ветер - 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"