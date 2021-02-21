В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов

21 февраля в столице будет кратковременный снег и до -7 градусов, а ближе к вечеру - метель. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, синоптическая ситуация в Москве будет складываться под влиянием теплого атмосферного фронта, который связан с глубокой ложбиной североатлантического циклона. "Поэтому в небе будут тесниться снеговые облака, выпадет 3-5 сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло", - объяснил Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, температура воздуха в Москве будет около минус 5-7 градусов и минус 3-8 по области, ветер - 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.