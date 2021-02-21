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21.02.2021 11:21
Рубрика: Экономика

В Москве за год отремонтируют 20 объектов нежилого фонда

Текст: Любовь Проценко

В адресный перечень программы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы" в 2021 году включено 20 объектов, на шести из которых работы уже начаты в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капремонта. В частности, на пяти объектах планируется полностью завершить капитальный ремонт в июле. Это здания на улице Машкова ул., 19 (Международный союз общественных объединений "Российская ассоциация международного сотрудничества"), в Мясницком проезде, 2/1 (Госинспекция по недвижимости), на Каланчевской улице, 4/2, стр.1 (ГАУ "МосжилНИИпроект") и на Гольяновской улице, 4А, 4А, стр.2 (Федеральная служба судебных приставов по городу Москве). В конце 2021 года планируется закончить здание Ресурсного центра социально ориентированных НКО на Ленинградском проспекте, 5, стр.1.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В этом году работы по капитальному ремонту стартуют еще на 14 объектах нежилого фонда. Это здания музыкальной школы на ул. Марии Ульяновой, 29А, Культурного центра "ДАР" на улице Ленинская слобода, 9, ОАТИ на улице Таганской, 30/2 стр.3, административных зданий в Колодезном переулке, 14 и в Ботаническом пер., д.14, службу Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на Воронцовской ул., 11/12, стр.1, ГБУ "Мосволонтер" в Плетешковскомпер., 19, стр.9 и другие", - отметили в пресс-службе департамента капремонта города.

В четырех зданиях отремонтируют фасады и крыши. В зданиях со скатными крышами приведут в порядок температурно-влажностный режим в чердачных помещениях. Благодаря этой технологии в здании лучше сохраняется тепло, а на крышах не образуются сосульки. Еще в одном здании только заменят наружные инженерные сети.

"Остальные 15 зданий будут полностью капитально отремонтированы. Где потребуется, поменяют перекрытия, укрепят проемы, выполнят усиление фундаментов. Также будут отремонтированы фасады и крыши, проведена замена всех инженерных систем - электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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