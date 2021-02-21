Видео: Грузовик въехал в воронежское кафе

В Сети появилось видео с камеры наблюдения придорожного кафе под Воронежем, в которое, проломив кирпичную стену, въехал тяжело груженый грузовик MAN с прицепом.

Трое мужчин, обедавшие за столиком у него на пути, спаслись чудом - они успели отскочить. Один из обедавших так и стоял с куском хлеба в руке. Администратор кафе в ужасе обхватил голову руками.

- Действительно, ДТП имело место в ночь на 21 февраля в селе Большой Самовец Эртильского района. Насколько нам известно, никто не пострадал, заявлений в полицию пока не поступало, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.