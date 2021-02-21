Власти Москвы продлили ограничения на МКАД

Запрет на проезд транзитных фур по МКАД продлен до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ограничения уже дали первые результаты: впервые за долгое время на трассе не было зафиксировано ни одной аварии с грузовиками. При этом средняя скорость на МКАД выросла на 11 процентов.

МКАД должны были открыть для транзита грузовиков массовой свыше 12 тонн уже утром в понедельник, 22 февраля. Однако принято решение о продлении ограничений. Водителям фур предоставлены альтернативы: платный ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108.