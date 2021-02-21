Айсен Николаев первым из глав регионов прочитал лекцию в ClubHouse

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев выступил с лекцией, которая транслировалась в новой социальной сети ClubHouse, став первым из губернаторов, кто воспользовался такой возможностью, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Айсен Николаев читал лекцию "Якутск - город будущего" для студентов Северо-Восточного федерального университета на площадке "Точка кипения". Выступление было посвящено вопросам исторического, культурного, инфраструктурного, пространственного развития столицы республики - города Якутска.

"Глава республики пообщался с участниками лекции - школьниками, студентами, общественниками, а также с пользователями приложения ClubHouse, которые беседуют друг с другом в аудиочатах", - сообщила пресс-служба.

ClubHouse - это новая социальная сеть, где зарегистрироваться можно только по приглашению.