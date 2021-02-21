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Рубрика: Общество

На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Владимир Иванов/РИА Новости Фото: Владимир Иванов/РИА Новости
Фото: Владимир Иванов/РИА Новости

У подножия вулкана Ключевской зарегистрирован побочный прорыв магматического вещества, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВИС) ДВО РАН Алексей Озеров.

Фото: iStock
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"Побочный прорыв произошел в ночь на 21 февраля в нижней части северо-западного склона Ключевского. На спутниковых снимках в этом районе регистрируется термальная аномалия, по видеоданным из поселка Ключи в ночные часы здесь наблюдалось свечение", - рассказал Алексей Озеров.

Ученый отметил, что побочный прорыв в этом районе - явление необычное. За всю историю наблюдений их в этом секторе не было. Событию не предшествовали сейсмические предвестники. Алексей Озеров уточнил, что новое извержение напрямую не связано с вершинным извержением Ключевского, происходившим с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021-го.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. 4800-метровый исполин находится в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана - 7 тысяч лет.

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