На Сахалине проверят сообщение об избиении воспитанницы интерната

Прокуратура на Сахалине проверяет информацию об избиении девочки-подростка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Смирныховского района организовано проведение проверки по факту причинения воспитаннице ГКОУ Школа-интернат "Радуга" телесных повреждений", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства о профилактике правонарушений, в том числе надлежащему исполнению обязанностей уполномоченными лицами учреждения, допустившими происшествие, а также самовольный уход воспитанницы.

При этом надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки правоохранительными органами факта избиения воспитанницы сахалинской школы-интерната. Проверку ведет Поронайский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ранее местные СМИ сообщали, что избитую и разутую 15-летнюю девочку-подростка подобрала женщина, проезжавшая мимо интерната. Она отвезла пострадавшую в больницу.