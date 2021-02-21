Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

"Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей", - говорится в сообщении на сайте Заксобрания.

Игорь Дмитриевич Лиханов родился 18 марта 1953 года в Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт, в 2007 году - Дальневосточную академию государственной службы. Трудовую деятельность Игорь Дмитриевич начал в 1976 году врачом-хирургом в областной клинической больнице, а в 1994-м возглавил ведущую клинику Забайкалья и оставался в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Игорь Дмитриевич являлся депутатом Читинской областной Думы, а затем и Законодательного Собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года коллеги доверили ему пост председателя Законодательного Собрания края. Он до последних дней участвовал в руководстве краевым парламентом, давал поручения, внимательно отслеживал все события.

О дате и месте прощания с Игорем Дмитриевичем Лихановым станет известно позднее.