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Рубрика: Общество

Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов

Текст: Александр Филимоненко
Председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов ушел из жизни на 67-м году после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в региональном парламенте.

"Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей", - говорится в сообщении на сайте Заксобрания.

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Игорь Дмитриевич Лиханов родился 18 марта 1953 года в Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт, в 2007 году - Дальневосточную академию государственной службы. Трудовую деятельность Игорь Дмитриевич начал в 1976 году врачом-хирургом в областной клинической больнице, а в 1994-м возглавил ведущую клинику Забайкалья и оставался в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Игорь Дмитриевич являлся депутатом Читинской областной Думы, а затем и Законодательного Собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года коллеги доверили ему пост председателя Законодательного Собрания края. Он до последних дней участвовал в руководстве краевым парламентом, давал поручения, внимательно отслеживал все события.

О дате и месте прощания с Игорем Дмитриевичем Лихановым станет известно позднее.

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