В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму

Прокуратура города Южно-Сахалинска организовала проверку по факту падения ребенка в двухметровую яму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

О происшествии накануне рассказали местные СМИ. Женщина отводила 8-летних близнецов в школу по Проточной улице, где нет тротуара. Неожиданно один из сыновей провалился в неприметную глубокую яму. К счастью, он держал мать за руку. Вытащить ребенка помог водитель, случайно ставший свидетелем ЧП.